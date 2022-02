In Sicilia contagi stabili, calano i ricoveri. La Regione resta arancione 

04/02/2022 18:56:00

Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 7.057 (ieri erano 6.452) a fronte di 43.692 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività a 16,15%. Inoltre, si registrano 44 decessi (ieri erano 36). I guariti sono 2.654 e gli attualmente positivi registrano un incremento di 4.599 unità attestandosi su un numero totale di 262.775. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 1.425, sono 133 i ricoveri in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 261.217 persone.

L'isola resta "arancione". Vale la pena ricordare che dopo l'ultimo decreto legge covid per le regioni italiane rimane la suddivisione in fasce di colore, ma non sono più previsti divieti e restrizioni per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e vivono in una regione finita 'in rosso'.

Restano, invece, in vigore le restrizioni per chi ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19. Per chi possiede il Green pass rafforzato e vive in zona arancione e in zona rossa saranno consentiti spostamenti e attività fino ad oggi vietate.