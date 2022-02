Il Covid indietreggia: "Torni la normalità". Numeri in calo in Sicilia 

07/02/2022 06:00:00

Sono 5.929 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. L’Isola è al sesto posto in Italia per numero di contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 43.032 test, con il tasso di positività che scende dal 15,7 al 13,7%.

Dieci i morti (tutti riferiti a giorni precedenti), 2.049 i guariti. Nelle terapie intensive il numero dei pazienti scende ancora: 127 (-1). Anche in area medica ricoveri in calo, sono 1.396 (-18).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 2.093 a Trapani, 1.400 a Catania, 1.067 a Palermo, 1.037 a Messina, 716 a Siracusa, 552 a Ragusa, 434 ad Agrigento, 399 a Caltanissetta, 154 a Enna.

Da oggi comincia una nuova fase nella lotta al Covid. Qui le novità.

FIGLIUOLO. Contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione. Lo spiega a Repubblica il commissario all'emergenza, il gen.Francesco Figliuolo. Senza l'accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull'economia. Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista: se necessario in futuro, se non ci saranno emergenze, si farà in farmacia o dal dottore. 'Io a Sanremo? Ho gradito la battuta di Fiorello, sono contento sia tornato il pubblico'.

VACCINI. Calano le prime dosi in Sicilia: nell’ultima settimana sono diminuite del 15 per cento ma nell'isola continua a diminuire il numero dei no vax tanto che la Sicilia non è più ultima in Italia come percentuale di non vaccinati. I siciliani che ancora non hanno fatto nemmeno una dose sono quasi 536 mila ma dal 31 gennaio ad oggi i nuovi vaccinati sono stati poco più di 26 mila, un incremento che si conferma di circa il 2 per cento su base settimanale. La percentuale di quanti sono completamente immunizzati è del 78,3%, il 5,3% attende la seconda dose e quelli senza copertura sono il 16,3% ma la Sicilia, grazie al boom di vaccinazioni registrato dopo le feste, ha lasciato la maglia nera tra le regioni alla Provincia autonoma di Bolzano con il 16,6% di no vax. I progressi maggiori si segnalano per le fasce d’età dai 50 anni in su per effetto dell’obbligo vaccinale. Negli ultimi sette giorni sono stati 12.352 quelli che si convinti a farsi vaccinare. Stabili con una media di 3 mila al giorno le vaccinazioni pediatriche.