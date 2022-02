La Sicilia da lunedì torna gialla. I dati di oggi 

11/02/2022 18:27:00

Covid-19. Sono 5.754 i nuovi casi registrati a fronte di 38.018 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.194. Il tasso di positività resta al 15,1%. La Regione comunica che ci sono altri 342 casi dei giorni precedenti.

Gli attuali positivi sono 277.684 con un aumento di 2.811 casi. I guariti sono 3.251 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 8.982.

Sul fronte ospedaliero sono 1.439 ricoverati, con 32 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 116, uno in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Catania 167.324 casi complessivi (1.529 nuovi casi), Palermo 167.579 (1.214), Messina 87.172 (900), Siracusa 65.188 (696), Ragusa 52.068 (463), Trapani 49.303 (359), Agrigento 47.563 (414), Caltanissetta 45.580 (304) ed Enna 20.422 (217).

La Sicilia torna in zona gialla a partire da lunedì prossimo. A comunicarlo al governo della Regione Siciliana è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha anche disposto il passaggio del Molise dalla zona bianca a quella gialla. Sono queste le nuove fasce di colore che, con l’ordinanza del Ministro della Salute Speranza di oggi, saranno in vigore da lunedì prossimo. Il provvedimento del ministero è legato non solo alla diminuzione dei contagi nell’isola ma in particolare al calo dei ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari e nelle terapie intensive degli ospedali.