Covid: ricoveri in calo in Sicilia che da domani sarà in zona gialla

13/02/2022 06:00:00

Sono stabili sui sei mila i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia e ricoveri ancora in calo nel fine settimana che precede il passaggio in zona gialla dall'arancione. L'occupazione delle terapie intensive è al 13,7% e per l'area medica siamo al 35,6%, l'incidenza a 7 giorni è scesa a 946,5 su 100mila abitanti.

L'Italia tra i paesi in Europa è quello con la più alta percentuale di immunizzati, ma sono 5 milioni di italiani che non si sono vaccinati. Al Tg1 il professor Sergio Abrignani, immunologo Università degli Studi di Milano.

I dati siciliani

Sono 5.945 i nuovi casi a fronte di 38.308 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 5.754. Il tasso di positività sale di poco al 15,5% ieri era al 15,1%. L’isola è al quinto posto per contagi.

Scendono ancora i ricoveri: -15 in regime ordinario e uno in meno in terapia intensiva. I decessi sono 42 ma, la Regione Siciliana, comunica che sono dati relativi ai giorni passati. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 4.789. Rispetto a sabato della scorsa settimana c'è un 20% in meno di casi giornalieri a fronte di un -19% di tamponi processatiGli attuali positivi sono 278.798 con un aumento di 1.114 casi. I guariti sono 4.789 mentre le vittime sono 42 e portano il totale dei decessi a 9.024. Sul fronte ospedaliero sono 1.423 ricoverati, con 16 casi in meno rispetto a venerdì; in terapia intensiva sono 115, uno in meno rispetto a venerdì. Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.187 casi, Catania 1.065, Messina 1.060, Siracusa 750, Trapani 446, Ragusa 416, Caltanissetta 357, Agrigento 496, Enna 168.

I dati nel Trapanese

Sono 8.040 gli attuali positivi al Covid-19 nel trapanese, secondo il report giornaliero dell'ASP di Trapani. Si registrano 2 nuove vittime che portano il totale a 543 dall'inizio della pandemia. Ci sono tre persone ricoverate in terapia intensiva e 16 in semi-intensiva, mentre sono 82 nei reparti ordinari. I guariti totali sono 44.416. Tra le città con più contagi: Marsala 1619, Trapani 1540 e Mazara 966.

Ecco i contagi attuali Comune per Comune, tra parentesi il dato di venerdì. Alcamo 458 (428); Buseto Palizzolo 46 (/); Calatafimi-Segesta 82 (89); Campobello di Mazara 319 (339); Castellammare del Golfo 232 (246); Castelvetrano 623 (631); Custonaci 133; Erice 608 (649); Favignana 13 (20); Gibellina 65 (71); Marsala 1619 (1600); Mazara del Vallo 966 (992); Misiliscemi 23 (24); Paceco 179 (178)Pantelleria 163 (176); Partanna 135 (141); Petrosino 114; Poggioreale 33 (31); Salaparuta 30 (29); Salemi 217 (212); San Vito Lo Capo 74 (95); Santa Ninfa 95 (101); Trapani 1540 (1603); Valderice 242 (329); Vita 38 (37).

Totale casi attuali positivi: 8.040 (-795)

Deceduti in totale: 543 (+2)

Guariti in totale: 44.416.

Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 3 (+1)

Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali: 16 (+0)

Ricoverati in Degenza ordinaria: 82 (-3)

Ricoverati in RSA e Covid Hotel: 17 (+0)

La situazione in Italia

Sono 62.231 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 67.152. Le vittime sono invece 269, mentre venerdì erano state 334. Sono 587.645 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 663.786. Sono 12.053.330 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.695.614, in calo di 55.511 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 150.824. I dimessi ed i guariti sono 10.206.892, con un aumento di 117.463 rispetto a venerdì.

Il tasso di positività è al 10,6%, in lieve aumento rispetto all'10,1% di ieri. Sono invece 1.223 i pazienti in terapia intensiva, 42 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 68. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.310, ovvero 514 in meno rispetto a venerdì.