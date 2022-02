Covid, in un paese siciliano sei vittime in venti giorni. Ecco dove 

14/02/2022 19:08:00

Sei vittime di Covid in soli venti giorni. E' il triste record di un paese siciliano, Francofonte.

A Francofonte il Covid miete ancora vittime. Sono sei i morti negli ultimi 20 giorni, un drammatico bilancio per il comune siracusano, tra i più colpiti dagli effetti del virus.

L'ultimo decesso di questo inizio d'anno tragico è stato annunciato sulla pagina Facebook del Comune con un post di cordoglio da parte del sindaco Daniele Lentini e di tutta l'amministrazione.

Nei giorni scorsi, ha perso la vita anche un ex assessore, Dionisio La Terra, “uomo impegnato nella società civile, molto conosciuto in paese”: lo ha ricordato il sindaco di Francofonte. Un comune di circa 12mila abitanti si ritrova a piangere dunque altre vittime per colpa della pandemia. Più volte, nei mesi scorsi, lo stesso sindaco ha lanciato appelli alla vaccinazione, dal momento che il piccolo centro siracusano aveva fatto parlare di sé per il basso numero di dosi somministrate.

A fatica Francofonte prova pra a recuperare il tempo perso per cancellare l'etichetta di capitale “no vax” di Sicilia. A settembre infatti è stato a lungo l'unico comune dell'Isola in zona arancione dopo aver toccato il primato sulle vaccinazioni con un solo cittadino su due immunizzato con la seconda dose. I dati sono migliorati nelle settimane successive, tanto che a fine gennaio, secondo i dati dell'Asp, i cittadini vaccinati con prima dose erano il 78,84%, a ciclo completo il 74,63%.