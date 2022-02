Green pass, dopo il 31 marzo potrebbe essere eliminato. Sicilia, 9 mila precari Covid da stabilizzare

16/02/2022 06:00:00

"Dopo il 31 marzo il green pass potrebbe essere eliminato”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, dopo l’entrata in vigore l'obbligo di Super green pass sul lavoro per gli over 50, nel settore pubblico e privato.

"Sono circa 1,2 milioni gli over 50 non ancora vaccinati, di cui 500 mila lavoratori", ha spiegato Costa.



"Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c'è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione", ha affermato.



In Sicilia, intanto, si spera ad una norma nel Milleproroghe o in un altro provvedimento per stabilizzare i 9 mila sanitari - tra medici e infermieri - impegnati nella gestione della pandemia ma i cui contratti sono legati allo stato di emergenza che, in base alle previsioni, dovrebbe concludersi il 31 marzo.

"La necessità di questo personale non finirà certamente con la conclusione dello stato di emergenza - ha detto l'assessore alla Salute Ruggero Razza rispondendo a una interrogazione all'Ars - Ecco perché stiamo lavorando in Conferenza Stato-Regioni, così come sarà necessario nell'ambito dell'accordo con lo Stato sui fondi del Pnrr per la sanità stabilire le esigenze di copertura degli organici".



I dati siciliani

Sono 6.005 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 35.913 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.524.

Il tasso di positività sale al 16,7% ieri era al 12,8%.

L'isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 262.478 con un incremento di 1,578 casi. I guariti sono 4.558 mentre le vittime sono 60 e portano il totale dei decessi a 9.115.

Sul fronte ospedaliero sono 1.431 ricoverati, con un caso in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 111, cinque in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 986 casi, Catania 1.194, Messina 1.003, Siracusa 873, Trapani 400, Ragusa 487, Caltanissetta 466, Agrigento 613, Enna 174.



La situazione in provincia di Trapani

Scende sotto quota 8 mila il numero delle persone positive al Covid 19 in provincia di Trapani. Sono esattamente 7901 gli attuali positivi secondo il bollettino dell'Asp del 15 febbraio. Ieri erano 8575.

Oltre 1300 i guariti registrati in un giorno che portano il totale a 46.112.

Nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi decessi, sono così 549 dall'inizio della pandemia.

Sul fronte ricoveri sono 2 i pazienti in terapia intensiva (-1), 16 in terapia semi-intensiva (-1), 82 in degenza ordinaria (+1), 17 in Rsa Covid hotel (come ieri).

L’attuale distribuzione in provincia: dei positivi al Covid, è la seguente (tra parentesi la rilevazione di ieri in ciascun comune): 1.649 a Marsala (1.763), 1.541 a Trapani (1.532), 666 a Mazara del Vallo (1.016), 638 ad Erice (627), 617 ad Alcamo (615), 608 a Castelvetrano (634), 311 a Campobello di Mazara (339), 229 a Castellammare del Golfo (264), 241 a Valderice (250), 178 a Pantelleria (188), 177 a Paceco (182), 156 a Custonaci (158), 152 a Salemi (183), 130 a Partanna (141), 116 a Petrosino (128), 110 a San Vito Lo Capo (102), 78 a Calatafimi Segesta (93), 72 a Santa Ninfa (95), 62 a Buseto Palizzolo (46), 43 a Vita (44), 39 a Gibellina (68), 37 a Poggioreale (36), 40 a Salaparuta (35), 9 a Favignana (15), 2 a Misiliscemi (21).

Il virus in Italia

Sono 70.852 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 28.630.



Le vittime sono invece 388, in aumento rispetto a ieri quando erano state 281.



Sono 695.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 283.891. Il tasso di positività è al 10,2%, stabile rispetto al 10% di ieri. Sono invece 1.119 i pazienti in terapia intensiva, 54 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 87. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.602, ovvero 448 in meno rispetto a ieri.