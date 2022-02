 Covid. Verso l’abolizione del green pass. Nessuno in terapia intensiva in provincia di Trapani

23/02/2022 06:00:00

"I dati ci confermano che ragionevolmente il 31 marzo non verrà più rinnovato lo stato di emergenza e da lì inizierà una fase nuova con un allentamento graduale delle misure restrittive con la stessa gradualità con cui le abbiamo introdotte.



Il governo ha deciso fin da subito il criterio della gradualità: lo abbiamo fatto nell'introdurre delle regole e lo faremo anche nell'allentare le restrizioni a partire anche dall'utilizzo del Green pass facendo ad esempio fin da subito una distinzione tra i locali al chiuso e gli spazi all'aperto".



Così il sottosegretario alla salute Andrea Costa parlando di quello che accadrà dopo la fine dello stato di emergenza. Ma sono settimane in cui si dovrà decidere come avviare il graduale allentamento delle restrizioni. Locali all’aperto senza green pass, molto probabilmente, già da subito, così come tutte le altre attività all’aperto.



L’importante, sottolineano le fonti sanitarie, è che la copertura vaccinale resti alta. Infatti dal primo marzo è prevista la quarta dose di vaccino per gli immunodepressi. E' pari a 889.999 persone la platea dei soggetti con "marcata compromissione della risposta immunitaria" che riceveranno la quarta dose vaccinale booster contro Covid-19.

Il dato è indicato nella tabella allegata alla circolare sull'avvio della 'somministrazione della dose di richiamo ("booster") nei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già ricevuto una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario nell'ambito della campagna vaccinale anti SarsCoV2'.

Il provvedimento è firmato dal commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo.

Sul fronte contagi e ricoveri continua il calo in Sicilia, intanto. In provincia di Trapani è vuoto il reparto di terapia intensiva, su oltre 7500 persone positive al Covid nel territorio.



I dati siciliani

Sono 5.795 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 33.470 tamponi processati in Sicilia; ieri erano erano 2.466.

Il tasso di positività sale al 17,3% ieri era al 13,8%.



L'isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 247.937 con un aumento di 1.271 casi. I guariti sono 4.626 mentre le vittime sono 29 e portano il totale dei decessi a 9.310.

Sul fronte ospedaliero sono 1.254 ricoverati, con 2 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 85, con nove casi in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 879 casi, Catania 1072, Messina 1021, Siracusa 927, Trapani 374, Ragusa 517, Caltanissetta 372, Agrigento 599, Enna 165.

La situazione nel Trapanese

Aumentano i contagi in provincia di Trapani. E' quanto riporta il bollettino quotidiano dell'Asp. Tuttavia, grazie alla campagna di vaccinazione, non si registrano vittime, ed è vuoto il reparto di terapia intensiva del "Paolo Borsellino" di Marsala.

Va anche detto, inoltre, che l'Asp non segna guariti. Quindi aspettiamoci nei prossimi giorni un riallineamento.

I casi di nuovo contagio sono 802 (ieri erano 170) e 439 di questi sono asintomatici.

In provincia ci sono 7.559 attuali positivi al Covid. Gli asintomatici sono 7.196.

In totale, dall'inizio della pandemia, abbiamo 49.969 guariti e 562 morti.

Ecco i contagi, città per città, in ordine di grandezza 1.511 a Marsala (1.345), 1.264 a Trapani (1.144), 914 a Mazara del Vallo (790), 745 ad Alcamo (646), 552 a Castelvetrano (499), 487 ad Erice (457), 261 a Castellammare del Golfo (222), 259 a Campobello di Mazara (232), 182 a Partanna (155), 179 a Valderice (170), 179 a Pantelleria (163), 179 a Paceco (162), 134 a Salemi (124), 127 a Custonaci (121), 113 a Petrosino (97), 99 a San Vito Lo Capo (93), 84 a Buseto Palizzolo (81), 79 a Calatafimi Segesta (61), 60 a Santa Ninfa (55), 48 a Salaparuta (46), 33 a Vita (33), 32 a Gibellina (28), 22 a Poggioreale (21), 15 a Favignana (11), 1 a Misiliscemi (1).

Sono 16 pazienti ricoverati in terapia semi-intensiva ( erano 15), 74 in degenza ordinaria ( 75), 20 in Rsa Covid hotel (uguale).

Il virus in Italia

Sono 60.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 24.408). Le vittime sono 322 (ieri 201). Il tasso di positività è all'9,9%, in calo rispetto al 10,5% di ieri.

Sono 603.639 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 231.766. Sono invece 896 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 32 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 82. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.076, ovvero 299 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.554.596 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.291.793, in calo di 30.178 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 153.512. I dimessi ed i guariti sono 11.109.291, con un incremento di 89.993 rispetto a ieri.

In Italia e' ferma al 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19, cosi' come e' ferma al 20% l'occupazione dei reparti di area medica non critica. Questi i dati Agenas aggiornati al 21 febbraio, che evidenziano, per entrambi i parametri, una crescita in Calabria, dove raggiungono rispettivamente il 14% e 31%. A superare la soglia del 10% dei posti in intensiva occupati da pazienti Covid sono 9 regioni: Lazio al 16%; Calabria al 14%; Sardegna al 13%; Marche e Valle d'Aosta al 12%; Emilia Romagna, Liguria, Sicilia e Puglia all'11%.