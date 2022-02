Covid nel Trapanese, 459 i nuovi casi. Marsala 1482, Trapani 1083

25/02/2022 14:31:00

Ancora in calo gli attuali positivi e i nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 7.110 i casi di oggi, comunicati dal report dell'Asp di Trapani, (ieri erano 7.275), sono invece 6.727 i positivi asintomatici (ieri 6.885); sono invece 459 i nuovi casi (ieri 487) al netto di 624 nuovi negativizzati (ieri 1.244).

Dall’inizio della pandemia, nel territorio trapanese si sono ammalati e guariti 51.841 persone, e sono 563 le vittime (non ce ne sono state).

Negli ospedali non c'è nessun ricovero in terapia intensiva, 16 sono in terapia semi-intensiva (come ieri), 68 in degenza ordinaria (ieri erano 71), 19 in Rsa Covid hotel (come ieri). I dati parziali sui tamponi: 230 molecolari e 982 per la ricerca dell’antigene.

I dati dei positivi nei 25 Comuni del trapanese (tra parentesi i dati di ieri): 1.482 a Marsala (1.492), 1.083 a Trapani (1.155), 898 a Mazara del Vallo (944), 701 ad Alcamo (721), 537 a Castelvetrano (530), 425 ad Erice (448), 295 a Castellammare del Golfo (268), 244 a Campobello di Mazara (248), 171 a Partanna (174), 165 a Pantelleria (162), 164 a Paceco (176), 158 a Valderice (170), 137 a Petrosino (134), 113 a Salemi (117), 96 a Custonaci (98), 83 a San Vito Lo Capo (84), 82 a Calatafimi Segesta (79), 79 a Buseto Palizzolo (80), 60 a Santa Ninfa (62), 37 a Salaparuta (42), 34 a Vita (25), 32 a Gibellina (31), 18 a Poggioreale (19), 15 a Favignana (15), 1 a Misiliscemi (1).