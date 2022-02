25/02/2022 18:46:00

Il Coronavirus frena in Sicilia: 3.480 nuovi positivi e 4.134 guariti, 16 morti.

Salgono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva mentre scendono quelli in regime ordinario.

Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 38% in meno di caso negativi giornalieri anche se sono stati eseguiti meno tamponi (-12%).

Attualmente, in Sicilia, ci sono 231.164 positivi, di cui 1.112 ricoverati in regime ordinario, 74 in terapia intensiva e 229.978 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 534.868 e i decessi a 9.395. Da inizio pandemia sono state 775.427 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello provinciale, sono 1.166 i nuovi casi registrati a Palermo, 809 a Catania, 775 a Messina, 444 a Siracusa, 310 a Ragusa, 275 a Trapani, 432 ad Agrigento, 219 a Caltanissetta e 110 a Enna.