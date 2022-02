Trapani, incontro tra il sindaco e il segretario di CIFA

26/02/2022 02:00:00

Nei giorni scorsi, a Palazzo d'Alì si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale di Trapani ed il Segretario provinciale di CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome - Gaspare Ingargiola.

Al centro dell'attenzione, le azioni per sostenere e accelerare la ripartenza post pandemia. Tra queste, la possibilità di avviare anche a Trapani una nuova fase di sviluppo per l'impresa ed il lavoro investendo sulla formazione dei lavoratori e dunque migliorare la qualificazione degli stessi.



CIFA, che rappresenta oltre 165 mila imprese e più di 1,2 milioni di lavoratori, si è messa a disposizione per avviare corsi di formazione relativi sia all'ambito ricettivo-imprenditoriale con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue straniere, quanto alla sfera relativa ai corsi sulla sicurezza sul lavoro.

“Ringrazio il Segretario Ingargiola per aver manifestato la disponibilità della Confederazione oltre alle proposte di sviluppo legate alla Città di Trapani ed alla qualificazione dei suoi lavoratori - dichiara il Sindaco Tranchida. Certamente, in una Città a vocazione turistica, non possiamo fare a meno di notare come sia indispensabile la conoscenza delle lingue straniere per una migliore e fruttuosa accoglienza dei cittadini stranieri. Al pari, anche sul lavoro, è fondamentale incrementare la sicurezza mettendo i lavoratori in condizione di conoscere normative e diritti, rispettando anche i propri doveri. I corsi di formazione, che speriamo possano partire al più presto, saranno certamente un utile strumento per raggiungere importanti obiettivi”.