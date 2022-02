Il coronavirus in Sicilia e in provincia di Trapani. I dati del 27 Febbraio 

27/02/2022 19:27:00

In lieve calo i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.339 su 32.473 tamponi processati e l'indice di positività scende all'10,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.358 i nuovi casi su 30.373 tamponi e il tasso di positività era al 10,9%. Sono 5 i decessi e 3.680 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-2 sul dato di ieri), in aumento quelli in terapia intensiva (+4). La Sicilia è al secondo posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.395 nuovi casi, Catania 723, Messina 824, Siracusa 363, Trapani 346, Ragusa 285, Caltanissetta 191, Agrigento 297, Enna 167.

Guardando i numeri nazionali sono 30.629 i nuovi casi di positività registrati oggi in Italia, 144 i morti. Sono 317.784 i tamponi effettuati, per un indice di positività al 9,6%. Calano i ricoveri: 10.868 (-235), 733 in terapia intensiva (-30) e cresce di 50.014 il numero dei guariti: 11.487.720 da inizio pandemia.

IN PROVINCIA DI TRAPANI. Ecco l’elenco aggiornato degli attuali positivi, suddiviso per Comune, alla data di domenica 27 febbraio 2022:

Alcamo 695, Buseto Palizzolo 79, Calatafimi Segesta 82, Campobello di Mazara 233, Castellammare del Golfo 284, Castelvetrano 531, Custonaci 112, Erice 419, Favignana 16, Gibellina 27, Marsala 1.581 (+89, ieri erano 1.492), Mazara del Vallo 935, Misiliscemi 1, Paceco 165, Pantelleria 174, Partanna 185, Petrosino 141, Poggioreale 18, Salaparuta 40, Salemi 107, San Vito Lo Capo 87, Santa Ninfa 59, Trapani 1.087, Valderice 176, Vita 28.

Totale casi attuali positivi: 7.262 (+280, ieri erano 6.982)

Deceduti in totale: 567 (+1 rispetto a ieri)

Guariti in totale: 52.397 (+0 rispetto a ieri).

Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 0 (+0 rispetto a ieri)

Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali: 14 (+0 rispetto a ieri)

Ricoverati in Degenza ordinaria: 59 (-3 rispetto a ieri)

Ricoverati in RSA e Covid Hotel: 18 (-1 rispetto a ieri)

Ricoverati in totale: 91 (-4 rispetto a ieri)