Marsala, cambiano gli orari dei bus. Protestano i cittadini

28/02/2022 11:56:00

Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, promette di rilanciare il servizio di trasporto urbano (secondo l'ex assessore Michele Gandolfo, in realtà, pensa a privatizzare ...), ma i cittadini sono stanchi e protestano per i disservizi causati. L'ultima polemica riguarda i nuovi orari delle corse. Tanto che c'è chi, come Marco, rimpiange la vecchia amministrazione: "Gli orari delle corse degli autobus erano più funzionali e il servizio copriva ogni periferia".

E adesso, invece? Con il nuovo orario, valido da oggi (senza nessuna comunicazione ufficiale ...) "Molte corse vengono accorpate e il servizio è ridotto negli orari".

Una beffa, se si pensa che Marsala ha bus nuovi di zecca, e che ci sono nuovi autisti assunti.

Il fatto è che, in effetti, con il nuovo orario le periferie restano scollegate, soprattutto la sera. I pochi che insomma si ostinano ad utilizzare il servizio, magari per andare a lavorare, ormai devono trovare altre soluzioni. Una vicenda che ricorda il maldestro tentativo di qualche mese fa del Sindaco Grillo di cancellare, addirittura, le corse pomeridiane dei bus.

Alla faccia della città "green".