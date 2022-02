Ucraina, la Sicilia è pronta ad ospitare i profughi. Mercenari assoldati da Putin

28/02/2022 13:15:00

«La Sicilia, culla di accoglienza e integrazione, con la generosità di sempre, è pronta a ospitare i profughi ucraini costretti a lasciare ogni cosa per fuggire dal conflitto in corso ai confini dell’Europa. Coopereremo con le nove prefetture dell’Isola per fornire collaborazione e coordinare gli aspetti logistici, assieme alla Protezione civile regionale, per la distribuzione di farmaci e di ogni genere di prima necessità e perché i profughi possano avere tutta l’assistenza di cui necessitano. Con l’auspicio che, al più presto, quanto sta accadendo in Ucraina abbia soluzione positiva e pacifica». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

MERCENARI. Oltre 400 mercenari russi sono a Kiev, agli ordini del Cremlino, per uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo governo, in modo che Mosca possa prendere il controllo. E' quanto rivela il Times di Londra. Si tratta di mercenari del gruppo Wagner, guidato dall'oligarca Yevgeny Prigozhin, vicinissimo al leader del Cremlino Vladimir Putin. I mercenari sarebbero partiti cinque settimana fa dall'Africa, dove erano impegnati in altre missioni.

Fico: domani Draghi in Aula, poi voto su risoluzioni

"Domani alle 15.30 il Presidente del Consiglio Mario Draghi renderà comunicazioni nell'Aula della Camera sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Facebook. "Seguirà il voto delle risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari che impegneranno il governo. In questi giorni anche la commissione Esteri di Montecitorio è convocata in maniera permanente, per seguire la crisi passo dopo passo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche", aggiunge Fico.

Cessate il fuoco immediato e ritiro delle truppe russe: è la richiesta di Kiev alla delegazione russa. Ma c'è molto scetticismo sull'esito dei negoziati in Bielorussia. Nel frattempo la capitale ucraina è circondata dalle truppe russe, anche se "Mosca sta rallentando l'offensiva". I russi accusano: "Kiev usa civili come scudi umani". Mercati finanziari in discesa ripida dopo le pesanti sanzioni economiche varate da Ue e Usa. L'Onu intanto convoca una assemblea d'emergenza (solo Russia vota no), non accadeva dal 1982. Johnson: "Mosca isolata, Putin deve fallire". Il Cremlino: "Dall'Ue misure ostili e non amichevoli".

Cresce di giorno in giorno il numero delle persone in fuga dalle zone di guerra. Più di 500.000 sono i rifugiati fuggiti dall’Ucraina nei paesi vicini. Il dato è stato aggiornato via twitter dall’UNHCR, l’Agenzia Onu per i rifugiati.