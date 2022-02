Il finto richiamo alle armi dei giovani in Italia per la guerra in Ucraina

28/02/2022 18:42:00

Non c'è solo la disinformazione di Putin. Abbiamo a che fare con le bufale di casa nostra. Come sempre. E così come è accaduto con il Covid, girano tante informazioni false, soprattutto su WhatsApp.

Quella del giorno è un finto manifesto del Ministero della Difesa che chiama alle armi i nati dal 1990 in poi per partecipare alla guerra tra Russia e Ucraina. Un invito ai giovani a presentarsi al più vicino distretto militare per essere arruolati. Insomma: il ripristino della leva obbligatoria in Italia.

Ovviamente è un falso. In tanti hanno scritto alla nostra redazione per avere informazioni. Non c'è nessuna chiamata alle armi, il contributo dell'Italia si inserisce nel quadro di quanto deciso dall'Unione Europea e prevede l'embargo totale della Russia e poi, ancora, l'invio di armi.