Incentivi per le imprese creative

28/02/2022 09:11:00

Il fondo supporta la nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore, attraverso contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi da destinare all’acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti.

BENEFICIARI E ATTIVITÀ FINANZIATE

Potranno beneficiare della misura le imprese, già costituite o da costituire, il cui scopo è riconducibile a sviluppo, creazione, produzione, diffusione e conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, in particolare quelle relative a:

Fabbricazione di tessuti e di articoli in materie tessili

Fabbricazione di tappeti e di moquette

Fabbricazione di spago, funi e reti

Fabbricazione di nastri, etichette

Confezionamento di biancheria da letto da tavola e per l’arredamento

Confezionamento di abbigliamento in pelle e similpelle

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

Taglio e piallatura del legno

Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

Finitura di mobili

Laboratori di tappezzeria

Riparazione di orologi

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Laboratori di corniciai

Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

Stampa e servizi connessi alla stampa

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

Legatoria e servizi connessi

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

Fabbricazione di prodotti in ceramica

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose

Edizione di libri, riviste e periodici ed altre attività editoriali

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

Trasmissioni radiofoniche

Programmazione e trasmissioni televisive

Produzione di software non connesso all'edizione

Portali web

Agenzie pubblicitarie

Pubbliche relazioni e comunicazione

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

Attività di design specializzate

Attività di riprese fotografiche

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

Attività creative, artistiche e di intrattenimento

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali.

Tipologia di interventi ammissibili

Nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese creative

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative.

I programmi di investimento devono:

a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al capitale circolante, di importo non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA;

b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione;

c) riguardare l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero l'ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo.

Entità e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento, articolata come segue:

a) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;

b) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.

Qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda gli importi massimi di aiuto concedibili, l'importo del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il rispetto.

I finanziamenti non sono assistiti da forme di garanzia

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti, Avvio attività/StartUp, Attrezzature e macchinari

Scadenza: PROSSIMA APERTURA - In fase di attivazione

Hai bisogno di altre informazioni?

Per assistenza su come progettare e sviluppare un progetto imprenditoriale e come superare i tipici ostacoli che accompagnano la definizione del piano d'impresa o per richiedere una consulenza gratuita non esitare a contattare lo Studio Culicchia scrivendo a finanziamenti@studioculicchia.it oppure compila il form con i tuoi dati per essere contattato da uno dei consulenti.