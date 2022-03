Cambiano gli orari degli hub vaccinali in provincia di Trapani. Novavax arriva in Sicilia

01/03/2022 08:00:00

L’Asp di Trapani comunica i nuovi orari di Hub e punti vaccinali del territorio per la somministrazione del vaccino anti-Covid.



Trapani - Hub Cipponeri, via Salemi – vaccinazioni adulti da lunedì a domenica 8/20 – vaccinazioni pediatriche da lunedì a domenica 14/20.



Erice Casasanta - Punto vaccinale San Michele, via Cosenza, 88 – vaccinazione adulti in ambiente protetto con medico anestesista, da lunedì a domenica 8/20.

Buseto Palizzolo, via S. Vito – vaccinazioni adulti martedì, venerdì, domenica 8/20 – vaccinazioni pediatriche venerdì 14/20.

Favignana, via Dante, Ufficio igiene – vaccinazioni adulti venerdì 9/17 – vaccinazioni pediatriche mercoledì 13/17.

Pantelleria P.O. Nagar – vaccinazioni adulti lun. merc. ven. 9/13 – giov.17/19 – vaccinazioni pediatriche - giov.15/17.



Marsala, Campus Biomedico, c. da Cardilla,1 – vaccinazioni adulti da lun. a dom. 8/20 – vaccinazioni pediatriche da lun. a dom. 14/20.



Petrosino, via Cafiso, Guardia medica – vaccinazioni adulti merc. 14/20.

Mazara del Vallo, Punto vaccinale P.O. Abele Ajello, vaccinazioni adulti da lun a dom 8/20 – vaccinazioni pediatriche lun. merc. ven.14/20; sab.8/14.

Salemi, punto vaccinale P. O. Vittorio Emanuele III – vaccinazioni adulti lun. merc. ven. 8/20; vaccinazioni pediatriche lun. ven. 14/20.

Castelvetrano, Hub ex Mocar, c.da Magaggiari, vaccinazioni adulti da lun. a dom. 8/20 in ambiente protetto con medico anestesista – vaccinazioni pediatriche da lun. a dom. 14/20.

Partanna, Hub via Michelangelo Bonarroti, vaccinazioni adulti lun. merc. ven. sab. 8/14; mart. Giov. 8/20 – vaccinazioni pediatriche lun. ven. 14/20.

Alcamo, Hub Pala d’Angelo, via Montinaro – vaccinazioni adulti da lun. a dom. 8/20 – vaccinazioni pediatriche mart. giov. 14/20; ven. 14/20; sab.8/14.



Castellammare del Golfo, Punto vaccinale Guardia medica via Ancona,3, c.da Duchessa, vaccinazioni adulti sab.8/14.

Intanto con la consegna di 84 mila dosi è cominciata in tutta la Sicilia la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell'azienda Novavax, autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco e su disposizione dell'assessorato regionale della Salute.



Il nuovo strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni di età, che non si siano ancora accostati ad alcun tipo di vaccino anti-SarsCoV2.

Il Novavax viene somministrato per via intramuscolare con un ciclo di due dosi a distanza di 3 settimane (21 giorni) l'una dall'altra.