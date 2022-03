Covid. 7 mila positivi in provincia di Trapani. Nessuno in terapia intensiva

01/03/2022 16:01:00

Solo due negativizzati, tornano quindi ad aumentare gli attualmente positivi al Covid19 in provincia di Trapani.

Sono 7.004 attuali positivi al virus (ieri erano 6.333), compresi 6.633 asintomatici. Nell'ultimo bollettino non si registrano decessi che dall'inizio della pandemia sono 570, mentre, come dicevamo sono solo due i guariti che portano il totale a 53.548.

Nessuno ricoverato in terapia intensiva. 14 pazienti sono in terapia semi-intensiva (ieri erano 13), 59 in degenza ordinaria (ieri 60), 17 in Rsa Covid hotel (ieri 18).

Questa la situazione nelle città, (tra parentesi il dato di ieri in ciascun centro): 1.473 positivi a Marsala (1.348), 1.019 a Trapani (940), 925 a Mazara del Vallo (797), 673 ad Alcamo (616), 526 a Castelvetrano (452), 399 ad Erice (370), 297 a Castellammare del Golfo (271), 230 a Campobello di Mazara (214), 169 a Partanna (153), 167 a Pantelleria (150), 163 a Valderice (157), 154 a Paceco (141), 154 a Petrosino (135), 114 a Custonaci (104), 105 a Salemi (94), 97 a Calatafimi Segesta (77), 77 a San Vito Lo Capo (75), 79 a Santa Ninfa (65), 66 a Buseto Palizzolo (66), 32 a Salaparuta (31), 29 a Vita (28), 26 a Gibellina (20), 15 a Favignana (15), 15 a Poggioreale (14), 0 a Misiliscemi (0).