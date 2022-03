Trapani, continua a spacciare anche agli arresti domiciliari e finisce in carcere

01/03/2022 10:44:00

Continua a spacciare droga nonostante si trovi agli arresti domiciliari proprio per l'attività di spaccio. Venerdì scorso, un trentenne pregiudicato trapanese, è stato arrestato e accompagnato in carcere dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Palermo.

L’uomo, infatti, nel corso di un controllo della Polizia di Stato, eseguito anche con unità cinofile, era stato trovato in possesso di

alcuni grammi di hashish e di un coltello recante tracce di sostanza stupefacente. In casa erano stati trovati anche due giovani, di cui uno minore, intenti a fumare spinelli, evidentemente forniti proprio dallo spacciatore.

La situazione è stata, quindi, segnalata all’Autorità Giudiziaria procedente che ha disposto un aggravamento della misura cautelare e per il pusher si sono aperte nuovamente le porte del carcere.