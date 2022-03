Covid. La Sicilia resta tra le regioni con più casi. 20 milioni per i Comuni

02/03/2022 06:00:00

La Sicilia resta tra le regioni con il più alto numero di nuovi positivi giornalieri, e ieri sono aumentati anche i ricoveri in terapia intensiva. Emerge questo dall’ultimo bollettino. Ieri, con 4762 positivi l’isola è stata la seconda regione per numero di nuovi casi.



Intanto sono in arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre venti milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei comuni per l'anno 2020 per recuperare i deficit legati all'emergenza sanitaria Covid-19.

Si tratta delle somme a saldo dei fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 destinati ai comuni che ne avevano fatto richiesta. Per effetto del decreto di oggi a firma del dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali, la Regione Siciliana sta provvedendo alla liquidazione delle risorse relative al Fondo investimenti (per un importo di 20.848.240 mln di euro). Il provvedimento si aggiunge alla precedente liquidazione effettuata lo scorso agosto 2021 per un importo di circa 83 milioni di euro.



«Le risorse liquidate con il precedente decreto e con quello odierno andranno a colmare quel deficit di investimenti a finalità sociale accusato dai Comuni a seguito della gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 - dice l’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto - Il governo regionale continua a sostenere i Comuni in maniera particolare a seguito del lungo periodo che ha determinato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali».



Ad essere interessati sono in tutto 102 Comuni: 26 nel Messinese, 17 nell'Agrigentino, 16 in provincia di Catania, 15 nel Palermitano, 10 nel Nisseno, 7 nella provincia di Enna, 4 rispettivamente nel territorio di Ragusa e Siracusa e 3 nel Trapanese.

Saldo Comuni 2020 Fondo Investimenti DDG n. 49 Del 01Mar22 by La redazione Tp24 on Scribd





I dati siciliani

Sono 4762 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 34.268 tamponi processati in Sicilia.

Lunedì i nuovi positivi erano 1.606, ma con meno tamponi processati.

Il tasso di positività sale al 13,9%, lunedì era al 12,6%. L'isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 229.679 con un incremento di 1.433 casi. I guariti sono 3.807 mentre le vittime sono 33 e portano il totale dei decessi a 9.498. Sul fronte ospedaliero sono 1.111 ricoverati, con 5 casi in meno; in terapia intensiva sono 72, con cinque casi in più rispetto a lunedì. Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.232 casi, Catania 849, Messina 613, Siracusa 686, Trapani 331, Ragusa 460, Caltanissetta 247, Agrigento 683, Enna 172.

La situazione in provincia di Trapani

Solo due negativizzati, tornano quindi ad aumentare gli attualmente positivi al Covid19 in provincia di Trapani.

Sono 7.004 attuali positivi al virus (lunedì erano 6.333), compresi 6.633 asintomatici. Nell'ultimo bollettino non si registrano decessi che dall'inizio della pandemia sono 570, mentre, come dicevamo, sono solo due i guariti che portano il totale a 53.548.

Nessuno ricoverato in terapia intensiva. 14 pazienti sono in terapia semi-intensiva (lunedì erano 13), 59 in degenza ordinaria (lunedì 60), 17 in Rsa Covid hotel (lunedì 18).

Questa la situazione nelle città, (tra parentesi il dato di lunedì): 1.473 positivi a Marsala (1.348), 1.019 a Trapani (940), 925 a Mazara del Vallo (797), 673 ad Alcamo (616), 526 a Castelvetrano (452), 399 ad Erice (370), 297 a Castellammare del Golfo (271), 230 a Campobello di Mazara (214), 169 a Partanna (153), 167 a Pantelleria (150), 163 a Valderice (157), 154 a Paceco (141), 154 a Petrosino (135), 114 a Custonaci (104), 105 a Salemi (94), 97 a Calatafimi Segesta (77), 77 a San Vito Lo Capo (75), 79 a Santa Ninfa (65), 66 a Buseto Palizzolo (66), 32 a Salaparuta (31), 29 a Vita (28), 26 a Gibellina (20), 15 a Favignana (15), 15 a Poggioreale (14), 0 a Misiliscemi (0).



Il virus in Italia

Sono 46.631 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.981.

Le vittime sono invece 233 (ieri erano state 207).

Sono 12.829.972 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 1.073.230, in calo di 26.704 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.000. I dimessi e i guariti sono 11.601.742, con un incremento di 73.607 rispetto a ieri.

Sono 530.858 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 198.513. Il tasso di positività è all'8,8%, in lieve calo rispetto al 9% di ieri. Sono invece 708 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 74. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.456, ovvero 395 in meno rispetto a ieri.