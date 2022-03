Alcamo, moto rubata e abbandonata in strada. Restituita al proprietario grazie ad una segnalazione

03/03/2022 12:41:00

I Carabinieri di Alcamo, grazie alla segnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto e riconsegnato al legittimo proprietario la motocicletta che le era stato rubato circa un mese fa a Castellammare del Golfo.

Un giovane, transitando nei pressi della zona industriale di Buseto Palizzolo, ha notato una Ducati rossa parcheggiata sul ciglio della strada. Vista la zona isolata e non avendo notato persone nei dintorni, ha deciso di verificare il numero della targa inserendolo in un'app del proprio cellulare che ha segnalato subito il mezzo come rubato.

I Carabinieri al loro arrivo hanno accertato la veridicità della segnalazione in quanto il furto del motociclo era stato denunciato nei primi giorni del mese di febbraio a Castellammare del Golfo. Hanno così interpellato il proprietario che, arrivato sul posto ha potuto riprendersi la propria moto.