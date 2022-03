Trapani, si cerca un "road manager" per l'Ente Luglio per il progetto “Medithéâtres"

03/03/2022 16:00:00

Il Comune di Trapani ha indetto un'indagine esplorativa di mercato preliminare per l’affidamento diretto dell’incarico di referente/road manager in Tunisia, per le attività del progetto “Médithéâtres – Grande musique dans les anciens théâtres méditerranéens”.

L'avviso è diretto a selezionare una figura professionale idonea a ricoprire il ruolo di Road manager del progetto denominato “Medithéâtres Grande musique dans les anciens théâtres meditherranéens”, finanziato con i fondi europei del programma IEV di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014 2020.



Il road manager, che verrà selezionato sulla scorta dei criteri fissati dal presente Avviso, dovrà impegnarsi a porre in essere le attività e assumere le consequenziali responsabilità, fino alla fine del progetto stabilita al 31/12/2022 salvo eventuali rimodula zioni del crono programma dello stesso.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere recapitate, a pena di non accoglibilità , entro e non oltre il giorno 30 Marzo 2022 alle ore 12.00 , a mezzo raccomandata con a r. da inviare a Ente Luglio Musicale Trapanese Teatro di Tradizione, c/o Villa Margherita, Viale Regina Margherita 1 ° piano , 91100 Trapani ( si precisa che la data sopra indicata s’intende quale termine entro il quale la busta dovrà pervenire all’Ente ) oppure a mezzo PEC all’indirizzo lugliomusicaletrapanese@pec.it.

Possono presentare la loro manifestazione d’interesse i cittadini appartenenti all’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti nell’allegato avviso. Qui tutti i documenti per candidarsi.