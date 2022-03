Covid, in provincia di Trapani 7.611 positivi. Altri 4 morti

03/03/2022 16:13:00

Sono 7.611 i positivi al Covid19 in provincia di Trapani (ieri erano 7077).

Nell'ultimo bollettino dell'Asp si registrano 4 nuovi decessi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 574.

In totale dall'inizio della pandemia sono guarite dal Covid 54.009 persone, nell'ultimo bollettino si registrano solo 4 nuovi negativizzati.

Una persona è ricoverata in terapia intensiva. 12 (-2) pazienti sono in terapia semi-intensiva, 55 in degenza ordinaria (-2), 10 in Rsa Covid hotel (-7).



Questa la situazione nelle città, (tra parentesi il dato di martedì): 1.594 positivi a Marsala (1.482), 1.054 a Trapani (997), 1.039 a Mazara del Vallo (952), 734 ad Alcamo (703), 609 a Castelvetrano (563), 400 ad Erice (386), 311 a Castellammare del Golfo (309), 243 a Campobello di Mazara (224), 207 a Partanna (168), 193 a Petrosino (174), 173 a Pantelleria (163), 172 a Valderice (165), 146 a Paceco (139), 114 a Custonaci (109), 114 a Salemi (106), 104 a Calatafimi Segesta (97), 103 a Santa Ninfa (83), 74 a San Vito Lo Capo (73), 63 a Buseto Palizzolo (63), 56 a Salaparuta (37), 30 a Vita (30), 48 a Gibellina (29), 16 a Poggioreale (11), 14 a Favignana (14), 0 a Misiliscemi (0).