Asp Trapani: hanno vinto il concorso, prendono servizio 12 cardiologi

Mini ospedali e case di Comunità in Sicilia, 3700 le assunzioni previste

I 39 mini ospedali previsti in Sicilia che dovrebbero essere finanziati con 797 milioni dal Pnrr dovrebbero portare in totale a 702 nuove assunzioni. Per ogni mini ospedale dovrebbero essere assunti una decina di infermieri, sei operatori...