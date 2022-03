Per i profughi dell'Ucraina, a Marsala abbiamo anche il Borgo della pace e non solo ... 

04/03/2022 06:00:00

Gentile redazione di Tp24,

apprezzo molto la vostra proposta di utilizzare le case abusive per accogliere i profughi. Come tutte le cose belle e oneste, è una proposta irrealizzabile, giacché già me li vedo lor signori marsalesi abusivissimi dover rinunciare alla casa sulla spiaggia che più spiaggia non si può per accogliere i profughi, ma comunque ... grazie per averci provato ...

Già che ci siamo, allora, rilancio. Ho visto il Sindaco Grillo e sua moglie parlare di solidarietà, organizzare le manifestazioni e i comitati e pure digiunare per la pace, ed è tutto molto bello, ma mi aspetto da parte loro un gesto concreto. Magari allora il signor Sindaco potrebbe mettere a disposizione il Borgo della Pace vicino alle Saline. Non sarebbe bello? Mi pare che sia della Fondazione dove c'è sua moglie amministratrice, quindi non ci sarebbero ostacoli. Cercando nel vostro portale, ho visto che la fondazione vicina al Sindaco ha anche il Boccone del Povero. E che devo dire: là ci starebbero decine e decine di persone, sarebbe proprio un bel gesto.

Quindi, se permettete, chiedo al nostro Sindaco di attivarsi per dare in concessione queste due importanti strutture e fare un gesto concreto per la pace.

Corrado