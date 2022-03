Covid nel Trapanese, sono 8.088 i casi attuali, ci sono due vittime. I dati di oggi

04/03/2022 16:50:00

Nuovamente in aumento i casi di Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 8.088 gli attuali positivi (ieri erano 7.611), ci sono due nuove vittime, per un totale di 576 dall'inizio dell'epidemia. Sono questi i dati di oggi, venerdì 4 marzo 2022, comunicati dall'Asp. Nessun nuovo negativizzato (ieri erano 4), sono, invece, 479 nuovi casi di contagio e 114 tra questi sono asintomatici. In totale sono 54.009 guariti, dato invariato, però, rispetto a ieri.

I casi di Covid-19 nei 25 comuni trapanesi (tra parentesi il dato di ieri): 1.673 a Marsala (1.594), 1.143 a Mazara del Vallo (1.039), 1.101 a Trapani (1.054), 787 ad Alcamo (734), 644 a Castelvetrano (609), 417 ad Erice (400), 321 a Castellammare del Golfo (311), 273 a Campobello di Mazara (243), 223 a Partanna (207), 210 a Petrosino (193), 182 a Valderice (172), 180 a Pantelleria (173), 150 a Paceco (146), 123 a Salemi (114), 121 a Custonaci (114), 113 a Calatafimi Segesta (104), 113 a Santa Ninfa (103), 76 a San Vito Lo Capo (74), 63 a Buseto Palizzolo (63), 58 a Salaparuta (56), 52 a Gibellina (48), 31 a Vita (30), 18 a Favignana (14), 16 a Poggioreale (16), 0 a Misiliscemi (0).

Su fronte ospedaliero, c'è un paziente ricoverato in terapia intensiva, 12 sono in terapia semi-intensiva, 51 in degenza ordinaria (ieri erano 55), 12 in Rsa Covid hotel (ieri 10). I tamponi molecolari effettuati sono 313, mentre sono 885 quelli per la ricerca dell’antigene.