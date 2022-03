04/03/2022 08:35:00

Questa sera, alle 18,15, alla chiesa del Purgatorio di Trapani, dove sono custoditi i gruppi sacri dei Misteri, al via la prima Scinnuta. Inizia il gruppo La Separazione del ceto degli orefici. La novità è che torneranno a suonare le bande musicali.

Per evitare assembramenti ed eccessiva confusione in chiesa il calendario delle Scinnute è stato spalmato in diversi giorni dal lunedì al venerdì in modo da evitare affollamenti.

L’ingresso nella Chiesa del Purgatorio sarà contingentato e ad ogni Scinnuta” potranno partecipare fino ad un massimo di 60 persone con elenco definito dal ceto che cura il gruppo che effettua la “Scinnuta”. Nei giorni delle “Scinnute” i fedeli potranno effettuare visite devozionali durante tutto l’arco della giornata: la chiesa rimarrà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 17.30.