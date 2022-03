Covid nel Trapanese: 8.340 i positivi, ci sono due vittime. I dati di oggi

06/03/2022 16:40:00

Vediamo quali sono i numeri del Covid-19 aggiornati dall’Asp di Trapani, ad oggi domenica 6 marzo. Sono 8.340 gli attuali positivi, Ieri erano 8.088. Si registrano due nuove vittime per un totale dall’inizio della pandemia di 581.

Sono invece 54.954 le persone che in provincia hanno contratto il Covid e sono guariti, ieri erano due in meno, 54.957, dato che fa pensare ad un nuovo ricalcolo nei prossimi giorni. Per quel che riguarda i ricoveri in ospedale: nessuno in terapia intensiva, sono 7 i pazienti in semi-intensiva e 44 in degenza ordinaria. Infine nei Covid hotel e nelle Rsa sono 13.

Questi i dati dei casi positivi nei singoli comuni della provincia, tra parentesi il dato di ieri. Alcamo 786 (787), Buseto Palizzolo 52 (/), Calatafimi Segesta 186 (128), Campobello 288 (260), Castellammare 295 (290), Castelvetrano 770 (669), Custonaci 100 (96), Erice 383 (368), Favignana 17 (16), Gibellina 76 (52), Marsala 1.715 (1.615), Mazara del Vallo 1163 (1.135), Misiliscemi 0 (/), Paceco 135 (133), Pantelleria 177 (165), Partanna 274 (245), Petrosino 242 (227) , Poggioreale 20(15), Salaparuta 74 (68), Salemi 154 (136), San Vito lo Capo 66 (64), Santa Ninfa 161 (138), Trapani 1.014 (979), Valderice 163 (159), Vita 19 (28).