Covid nel Trapanese, aumentano a 8.934 gli attuali positivi. Ci sono due vittime

09/03/2022 15:07:00

Aumentano ancora gli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani e si registra un aumento in quasi tutti i comuni. Sono 8.934 e il report di oggi mercoledì 9 marzo dell'Asp registra anche due morti che portano il totale a 586 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi sono 846 di cui 305 asintomatici mentre sono 559 i positivi con sintomi. Nel bollettino di oggi i negativizzati sono solo 5, ieri invece erano 1666. I guariti totali dall'inizio della pandemia aggiornati ad oggi sono 56.625. Per quel che riguarda i ricoveri: non c'è nessuno in terapia intensiva, sono 9 in terapia semi-intensiva (ieri erano 8), 41 in degenza ordinaria (ieri 42), 13 in Rsa Covid hotel (ieri 11). Tamponi molecolari 215, tamponi per la ricerca dell'antigene 727.

Qui i contagi di ogni singolo comune della provincia, tra parentesi il dato di ieri. Alcamo 845 (787), Buseto Palizzolo 34 (38), Calatafimi Segesta 202 (193), Campobello di Mazara 359 (321), Castellammare 284 (266), Castelvetrano 933 (832), Custonaci 93 (92), Erice 354 (325), Favignana 26 (19), Gibellina 120 (102), Marsala 1675 (1.504), Mazara 1285 (1.171), Misiliscemi 0 (/), Paceco 118 (108), Pantelleria 162 (150), Partanna 367 (325), Petrosino 306 (248), Poggioreale 20 (18), Salaparuta 89 (81), Salemi 229 (193), San Vito Lo Capo 64 (63), Santa Ninfa 241 (203), Trapani 922 (845), Valderice 174 (163), Vita 32 (30).