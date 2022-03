Trapani, con lo stop allo stato di emergenza via libera ai Misteri di Trapani

09/03/2022 19:37:00

“Qualora il Governo italiano, il 31 marzo, revochi lo stato di emergenza, le processioni potrebbero riprendere a partire dalla Domenica delle Palme". E' questo il verdetto della Conferenza episcopale dei vescovi siciliani.

Dopo due anni di fermo a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid, si affaccia finalmente all’orizzonte la possibilità concreta di rivedere Processione dei Misteri di Trapani incastonata tra le vie cittadine.

“Siamo felici e fiduciosi – afferma il presidente Giovanni D’Aleo a nome dell’intero consiglio d’amministrazione dell’Unione Maestranze di Trapani -. Ci metteremo immediatamente al lavoro per restituire a questa città e ai trapanesi tutti, non appena sarà possibile, l’antica e amata tradizione della Processione dei Misteri. Non sappiamo ancora quali potrebbe essere le modalità di svolgimento – precisa D’Aleo – ma saremo comunque pronti a rispettare qualunque norma e restrizione verranno ritenute necessarie a garantire la sicurezza di ciascuno di noi. Il nostro obiettivo è quello di portare i sacri gruppi dei Misteri fuori dalla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Ed è su quello che cominceremo a lavorare. Il come lo vedremo nei prossimi giorni”.