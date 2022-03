"Denise", su Discovery+ e su Nove la docu-serie in TV

11/03/2022 02:00:00

Una docu-serie per la tv ripercorre la vicenda di Denise Pipitone, la bimba scomparsa all'età di quasi 4 anni da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Realizzato in quattro puntate da Palomar Doc per Discovery, il documentario dal titolo "Denise" approfondisce il caso di cronaca nera e, come ha spiegato qualche settimana fa da Piera Maggio, mamma della piccola, è diretta alla ricerca di Denise.

Denise in onda su Discovery+ e su Nove

"Denise", già disponibile da sabato 5 marzo, a pagamento sulla piattaforma streaming Discovery+, è stata diretta da Vittorio Moroni (vincitore nel 2006 del Nastro d'Argento come miglior regista esordiente) e scritta in collaborazione con Simona Dolce e sarà visibile, in chiaro, su Nove da sabato 12 marzo alle ore 21.25.