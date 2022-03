Covid. 9.660 positivi in provincia di Trapani. I numeri aggiornati

12/03/2022 16:22:00

Cresce ancora il numero delle persone positive al Covid19 in provincia di Trapani.

Secondo quanto comunica l'Asp nel bollettino del 12 marzo sono 9.660 gli attuali positivi (il giorno precedente erano 9476) con 970 nuovi casi registrati in un giorno al netto dei guariti.

Rispetto al giorno precedente si registrano 786 negativizzati in più, il totale dall'inizio della pandemia è di 58.629 guariti. Resta fermo a 587 il numero complessivo dei morti.

Stabile la situazione relativa ai ricoveri: nessuno in terapia intensiva, 9 in terapia semi-intensiva (invariato), 37 in degenza ordinaria (+1), 13 in Rsa Covid hotel (uguale).

Questi i dati per ciascun comune (tra parentesi il dato del giorno precedente): 1.831 a Marsala (1.773), 1.391 a Mazara del Vallo (1.394), 1.161 a Castelvetrano (1.070), 892 a Trapani (933), 830 ad Alcamo (832), 463 a Partanna (421), 442 a Campobello di Mazara (428), 333 a Petrosino (316), 326 ad Erice (338), 294 a Salemi (279), 297 a Santa Ninfa (270), 268 a Castellammare del Golfo (268), 198 a Calatafimi Segesta (190), 160 a Pantelleria (161), 158 a Valderice (177), 154 a Gibellina (144), 108 a Paceco (117), 102 a Salaparuta (99), 75 a Custonaci (84), 53 a San Vito Lo Capo (55), 38 a Favignana (36), 33 a Vita (32), 28 a Poggioreale (25), 25 a Buseto Palizzolo (34), 0 a Misiliscemi (0).