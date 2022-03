Tennis, oggi a Marsala inizia la stagione per la Squadra "A" guidata da Marcello Franchino 

13/03/2022 09:00:00

E' iniziato questo weekend il Campionato Nazionale Maschile di Serie "C" di tennis; il Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala partecipa con due squadre: la squadra "B" formata dal Capitano Gabriele Pellegrino, dal Vice Capitano Davide Volpe, da Daniel Franchino, Giuseppe Galfano, Danilo Marino, Bruno Vinci, Ugo Sammartano e Gaspare La Grassa. La squarda è stata battuta, in trasferta, nella partita di esordio con la forte compagine Tc Kalaja di Palermo, il punto della bandiera è stato ottenuto da Danilo Marino.

Questa mattina la squadra "A", formata dal Capitano Marcello Franchino, dal Vice Capitano Domenico Parisi, da Giorgio Parisi, Giuseppe Pulizzi, Luca Missuto, Francesco Cardinale e Gabriele Magaddino giocherà la prima giornata tra le mura amiche contro il TC Scicli. Le partite in casa si giocheranno, salvo anticipi o posticipi, tutte le domeniche dalle ore 10 in poi al Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala di C/da Dammusello.L'ingresso con green pass è gratuito.

Gli obiettivi delle due compagini lilybetane sono diversi, la squadra "A" ambisce per la prima volta ai playoff per la serie "B", mentre per la squadra "B" il cammino per la riconferma in serie "C" non è semplicissimo. Per ogni giornata di gara sono previsti 4 Singolari e 2 doppi, quindi molto verosimilmente i match si protrarranno anche nel primo pomeriggio.