Castellammare, il Comune seleziona gli ispettori ambientali volontari

15/03/2022 10:00:00

Il Comune di Castellammare del Golfo ha pubblicato il bando per la selezione degli ispettori ambientali volontari. L’amministrazione formerà adesso la figura volontaria “che ha lo scopo di prevenire comportamenti irrispettosi del vivere civile che possano arrecare danno all’ambiente, all’immagine e al decoro della città informando i cittadini sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti”.

I compiti dell’ispettore ambientale - Vigila, controlla e segnala alla polizia municipale, in coordinamento con la stessa, violazioni in materia ambientale come da bando pubblicato dalla polizia municipale guidata dal comandante Osvaldo Busi.

Il servizio è volontario e non retribuito, non è previsto alcun rimborso e non costituisce rapporto di lavoro con il Comune come si legge nell’avviso di selezione: gli interessati, entro le ore 12 del 5 aprile 2022, possono presentare domanda in carta libera seguendo lo schema allegato al bando pubblicato all’albo pretorio del sito internet comunale all’indirizzo www.comune.castellammare.tp.it.

Allegando documento di riconoscimento, la domanda può essere presentata consegnandola al protocollo del Comune di corso B. Mattarella n. 24, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure spedite con raccomandata allo stesso indirizzo indicando sulla busta “Istanza per corso di ispettore ambientale comunale volontario”; possibile anche l’invio a mezzo pec all’indirizzo comune.castellammare.tp@pec.it

Gli interessati dovranno partecipare ad un corso di formazione, superare un esame con un’apposita commissione ed essere inseriti nella graduatoria di merito.

Per partecipare occorre avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, possedere il titolo di scuola media superiore, non aver subito condanne penali, possedere l’idoneità fisica, non essere dipendente di società di gestione e trattamento rifiuti pubbliche o private e conoscere il territorio di Castellammare del Golfo.