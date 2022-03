I contagi in Sicilia: il tasso di positività sfiora il 20%. I dati di oggi

15/03/2022 17:55:00

Sono 6.099 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 2.516. A questi la Regione Sicilia ne aggiunge altri 1.137 relativi a giorni precedenti al 15 marzo. L’Isola è al settimo posto in Italia per contagi, al primo il Lazio con 10.562. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 31.025 test, con il tasso di positività che schizza dal 14 al 19,6%. Ventiquattro i morti (tutti relativi a giorni precedenti), 3.919 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 59 persone (-6), in area medica i pazienti sono 882 (+22).

Questi i dati del contagio nelle singole province: Messina 1.385, Palermo 1.369, Agrigento 1.244, Catania 756, Siracusa 702, Ragusa 662, Trapani 487, Caltanissetta 452, Enna 179.

In tutta Italia sono 85.288 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 28.900). Le vittime sono invece 180 (ieri 129). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 587.015 (ieri 204.877). Il tasso di positività è al 14,5%, in leggero aumento rispetto al 14,1% di ieri. Sono invece 502 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.473, ovvero 5 in più rispetto a ieri.