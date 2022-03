Valderice, rubano per sfamare i figli: condannati

17/03/2022 11:53:00

Avevano rubato in un supermercato per sfamare i loro figli. O almeno, così si giustificati. Condannati due coniugi valdericini che versano in precarie condizioni economiche.

Il giudice del tribunale di Trapani, Franco Messina, ha inflitto sette mesi, ciascuno, a marito e moglie che hanno beneficiato della sospensione condizionale della pena.

Il Pm, invece, aveva chiesto l'assoluzione come il loro avvocato Josemaria Ingrassia. Il furto è avvenuto nel 2018 in un supermercato di Bonagia.

La coppia si è impossessata di formaggi e prosciutto. Scoperti dagli addetti alla sicurezza i due sono stati denunciati per il reato di furto aggravato.