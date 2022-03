   Il Covid torna a correre in provincia di Trapani. Ecco le città dove il virus circola di più

17/03/2022 06:00:00

Dopo settimane di costante discesa sono tornati ad aumentare i casi Covid in Sicilia come in provincia di Trapani.



Ed è una crescita a doppia cifra, quella che viene fuori dal bollettino settimanale della Regione. In Sicilia l’incidenza dei nuovi casi è cresciuta del 36,3%. Trapani è la provincia che ha fatto registrare la crescita maggiore dei contagi: +51,67% in una settimana.

A Marsala l’incidenza è di 1400 nuovi casi settimanali su 100 mila abitanti, con una crescita dell’86% in una settimana. Gibellina e Salemi, hanno superato 2000 nuovi casi su 100 mila abitanti di incidenza, con Salemi che nell’ultima settimana registra un +142%.

E’ Favignana a crescere di più, in provincia di Trapani, con l’incidenza che rispetto a una settimana fa sale del 500%.



Il bollettino settimanale: contagi in aumento, ma ancora in calo le ospedalizzazioni



Nella settimana dal 7 al 13 marzo si assiste ad un aumento della curva epidemica. L’incidenza di nuovi casi è pari a 42.602 (+36,3%), con un valore cumulativo di 881,35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Agrigento (1242/100.000 abitanti), Ragusa (1119/100.000) e Trapani (1110/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 ed i 13 anni (1754/100.000 abitanti), i 14 ed i 18 anni (1712/100.000) e tra i 6 ed i 10 anni (1569/100.000).



Si consolida per la nona settimana consecutiva il trend in calo di nuove ospedalizzazioni, pertanto si registra una situazione epidemica acuta con un’incidenza in aumento ma un’ospedalizzazione in costante riduzione.



Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati fanno riferimento alla settimana dal 9 al 15 marzo. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,15%, mentre hanno completato il ciclo primario 74.274 bambini, pari al 23,59%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,82%. La percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è dell’88,35% del target regionale. Sono 865.934 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster ma non l’hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.611.661 pari al 75,10% degli aventi diritto.



Dal 28 febbraio è disponibile presso i centri vaccinali di ogni provincia anche il vaccino Nuvaxovid (Novavax) e dal primo marzo è iniziata la somministrazione della dose di richiamo per gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal primo marzo sono state effettuate 738 somministrazioni di quarta dose e, dalla stessa data, le somministrazioni effettuate con il vaccino Nuvaxovid (Novavax) sono state 932.



Gli ultimi dati siciliani

E' boom di contagi da coronavirus in Sicilia, dove è dominante la variante Omicron 2. Cominciano ad aumentare anche i ricoverati. Ecco i dati aggiornati del 16 Marzo 2022.

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, registrati 6.002 nuovi casi postivi al Covid-19, a fronte di 35.547 tamponi processati, e l’indice di positività scende al 16,9%. Ieri erano stati 6.099 i nuovi casi, e il tasso di positività era al 19,7%. Le vittime sono 29, e portano il totale dei decessi a 9.796. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 16 marzo.

Gli attuali positivi sono 227.578, con un decremento di 5.817 casi. I guariti sono 13.388. Sul fronte ospedaliero sono 942 i ricoverati, con un caso in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 62, tre casi in più rispetto a ieri.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 2.012, Catania 878, Messina 972, Siracusa 607, Trapani 639, Ragusa 704, Caltanissetta 572, Agrigento 1.063, Enna 153.

Bollettino 24 Del 16 Marzo 2022 by La redazione Tp24 on Scribd

La situazione in provincia di Trapani

Aumentano ancora i casi in quasi tutte le città. Sono 12.458 gli attuali positivi (ieri erano 11.450. C'è una nuova vittima che porta il totale a 591 dall'inizio della pandemia. Sono invece 59.414 i guariti totali dalla malattia, ieri erano 59.253. Per quel che riguarda i ricoveri in ospedale: non c'è nessuno in terapia intensiva, sono 16 i pazienti in semi -intensiva (stesso dato di ieri), e sono 32 in degenza ordinaria ( - 4 rispetto a ieri). In Rsa e covid hotel si trovano 10 persone (come ieri). Tamponi molecolari effettuati 206, quelli per la ricerca dell'antigene 1077

Qui di seguito i dati degli attuali positivi nei 25 comuni del trapanese, tra parentesi il dato di ieri: Alcamo 1145 (1044), Buseto 31 (29), Calatafimi 230 (198), Campobello 539 (509), Castellammare 334 (311), Castelvetrano 1452 (1349), Custonaci 103 (81), Erice 406 (375), Favignana 51 (47), Gibellina 198 (190), Marsala 2651 (2385), Mazara del Vallo 1609 (1505), Misiliscemi 0 (/), Paceco 115 (111), Pantelleria 188 (180), Partanna 625 (592), Petrosino 416 (405), Poggioreale 42 (37), Salaparuta 123 (116), Salemi 409 (365), San Vito Lo Capo 47 (48), Santa Ninfa 395 (367), Trapani 1131 (1001), Valderice 176 (164), Vita 42 (41).

Il virus in Italia

Sono 72.568 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 85.288.

Le vittime sono invece 137 (ieri erano state 180).

Sono 1.054.167 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 18.043 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.563.466 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.314. I dimessi e i guariti sono 12.351.985, con un incremento di 55.967 rispetto a ieri.

Sono 490.711 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 587.015. Il tasso di positivita' e' al 14,8%, stabile rispetto al 14,5% di ieri. Sono invece 477 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto a ieri.