Mazara, droga: arrestato anche l'altro Ingrassetto, sequestrati soldi e appartamenti

18/03/2022 12:20:00

Arrestato per droga a Mazara Gaspare Ingrassetto. Classe 1975, Ingrassetto è fratello di Vito "Puci", arrestato e condotto ai domicialiari a sua volta a Febbraio, e diventato famoso perché aveva pubblicato un video sui social, esaltando il tatuaggio che si era fatto fare con la riproduzione della pagina di giornale che trattava del sequestro di beni da lui subìto.

Dopo Vito, pertanto, a cadere nelle maglie dei Carabinieri è Gaspare, ed un paio di giorni fa sono stati anche sequestrati due appartamenti di edilizia popolare, concessi ai due dal Comune di Mazara del Vallo, in via Sacco e Vanzetti, nel quartiere di Mazara Due, che venivano utilizzati come laboratorio per la produzione e il confezionamento di droga. Sono stati sequestrati a Vito Ingrassetto anche 41mila euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

Anche Gaspare Ingrassetto, comunque, ha avuto il suo momento di celebrità: anni fa, per sfuggire all'arresto dei Carabinieri, si nascose nell'armadio in casa della vicina.

Nella stessa operazione è stato denunciato Salvatore Addolorato, classe 1995, per spaccio e furto di energia elettrica, in una casa popolare occupata abusivamente. E abusivo era l'allaccio all'Enel, con un danno calcolato in 60mila euro. Gli sono stati sequestrati anche 3600 euro in contanti, che si pensa siano frutto dell'attività di spaccio.