Coronavirus, in Sicilia altri 4.777 casi e 12 decessi

20/03/2022 18:16:00

Sono 4.777 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 30.537 tamponi processati e l'indice di positività è del 15,6% (ieri era al 15,2%) ma la Regione fa sapere che 1.156 casi sono precedenti al 19 marzo. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.107 su 40.165 test. La Sicilia è quinta per numero di contagi giornalieri.

Attualmente in Sicilia ci sono 236.862 positivi al Covid, di cui 878 ricoverati in regime ordinario, 60 in terapia intensiva e 235.924 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 659.048, mentre i decessi a 9.860. Da inizio pandemia sono state 905.770 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.663 positivi, a Catania 709, a Messina 1303, a Siracusa 422, ad Agrigento 637, a Ragusa 445, a Trapani 323, a Caltanissetta 324 e ad Enna 107.