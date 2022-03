Il Covid in provincia di Trapani: 11.490 gli attuali positivi (+494)

20/03/2022 07:20:00

Facciamo il punto sul Covid in provincia di Trapani. Sono 11.490 gli attuali positivi (+494 rispetto al giorno precedente).

I ricoveri in totale sono 71 (+5). In Terapia intensiva non c'è nessuno. A Marsala 2.516 attuali positivi (+81).

Non si registrano nuove vittime.

Ecco i dati per Comune in ordine alfabetico:

Alcamo 1.196, Buseto Palizzolo 33, Calatafimi Segesta 190, Campobello di Mazara 508, Castellammare del Golfo 301, Castelvetrano 1.225, Custonaci 93, Erice 373, Favignana 47, Gibellina 188, Marsala 2.516 (+81, ieri erano 2.435), Mazara del Vallo 1.522, Misiliscemi 0, Paceco 124, Pantelleria 161, Partanna 599, Petrosino 319, Poggioreale 41, Salaparuta 60, Salemi 394, San Vito Lo Capo 37, Santa Ninfa 348, Trapani 1.002, Valderice 160, Vita 53.

Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 8 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 58 persone (2 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 8395 persone. 15 i decessi.