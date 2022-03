Covid nel trapanese: 11.611 i positivi (+971). Due vittime

21/03/2022 14:21:00

Aumentano gli attuali positivi in provincia di Trapani. Sono 11.611 i casi totali e 971 i nuovi contagi, secondo quanto comunicato oggi dall'Asp. Sono 848 i negativizzati e si registrano due nuovi deceduti, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 593.

Tra i positivi attuali, 10.706 sono asintomatici, sono, invece, 64.143 i guariti totali dall’inizio della pandemia. Tra i nuovi positivi, 905 positivi sono sintomatici sintomi e 66 asintomatici (erano 118).

Sul fronte ospedaliero, non c'è nessuno ricoverato in terapia intensiva, 15 sono le persone in terapia semi-intensiva (come ieri), 46 in degenza ordinaria (erano 41), 12 in Rsa Covid hotel (erano 15). Tamponi molecolari 453 molecolari e 3.769 per la ricerca dell’antigene.

I casi attuali nei 25 comuni della provincia di Trapani, tra parentesi il dato precedente. 2.646 positivi a Marsala (erano 2.516), 1.481 a Mazara del Vallo (1.522), 1.265 ad Alcamo (1.196), 1.193 a Castelvetrano (1.225), 1.024 a Trapani (1.002), 585 a Partanna (599), 517 a Campobello di Mazara (508), 394 a Salemi (394), 362 ad Erice (373), 348 a Santa Ninfa (348), 321 a Petrosino (319), 302 a Castellammare del Golfo (301), 193 a Gibellina (188), 179 a Calatafimi Segesta (190), 177 a Pantelleria (161), 143 a Valderice (160), 121 a Paceco (124), 87 a Custonaci (93), 58 a Salaparuta (60), 55 a Vita (53), 49 a Favignana (47), 44 a Poggioreale (41), 35 a San Vito Lo Capo (37), 32 a Buseto Palizzolo (33), 0 a Misiliscemi (0).