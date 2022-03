 Il ponte sul Fiume Arena costerà altri 300 mila euro in più

22/03/2022 06:00:00

I lavori di ripristino per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Delia costeranno più del previsto: poco meno di 300 mila euro.

Il manufatto in acciaio, infatti, ha già fatto registrare – con un’apposita perizia di variante presentata a fine gennaio scorso dalla Icaro progetti ditta aggiudicataria degli interventi – un innalzamento della spesa pari a 296 mila 725,92 euro. In percentuale c’è un aggravio del 34% in più, sull’ammontare del costo totale dell’opera.

LE CINQUE VOCI DI COSTO RESPONSABILI DEGLI AUMENTI – Nel ‘quadro comparativo di variante’ sono descritte tutte le singole voci che hanno costretto la ditta a modificare gli importi. Vediamoli nel dettaglio: 1) 30 mila 305,08 euro per la ‘Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media, esclusi impalcati (…), costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera (…) - in acciaio S235J o S275J; 2) 147 mila 008,05 euro in più per la ‘Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica per impalcati da ponte in acciaio (…) eseguita sia in officina che in opera, completa di ogni tipo di attacco, il montaggio in opera e le verifiche tecniche obbligatorie (…) con acciaio tipo S355JR o S355J2; 3) 6 mila 534,39 euro in più per ‘(film secco) Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate,(…) compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, completo e finito a perfetta regola d'arte; 4) 99 mila 893,07 euro in più per ‘Sovrapprezzo per sabbiatura in opera con inerte Garnet (…) qualsiasi altezza, compreso di teli da posizionarsi a terra per il recupero e l'avvio alla discarica dei residui, compreso la raccolta dei residui ed il carico sul mezzo per il trasporto a discarica; 5) 551 mila 016,15 euro in più per la ‘Fornitura e posa in opera di protezione alla corrosione tramite polimero (…) termoplastico spruzzato a caldo, effettuata direttamente su superficie preventivamente sabbiata, a qualsiasi quota e per spessore minimo di 1000 micron’. A tali somme vanno sottratte altre varianti stavolta, però, a risparmio di 538 mila 030,82 euro tali da portare l’aumento totale dei costi alla cifra sopra menzionata e cioè 296 mila 725,92 euro.

SUPERATA LA SOGLIA DEL MILIONE DI EURO – I lavori, dopo il ribasso d’asta iniziale, fanno così registrare un aumento percentuale: del 34,006 passando da una somma iniziale di 872 mila 578,21 euro ad un milione 169 mila 304,13 euro (con variante).

RIEPILOGATIVO LAVORI ‘A CORPO’ – La ‘Sabbiatura e verniciatura’ da 50 mila 957,48 euro schizza a 155 mila 806,41 euro con un balzo di 104 mila 848,93 euro ed un incremento del 205,758%; il ‘Parapetto ed opere accessorie’ variano pochissimo da 13 mila 240,11 euro, ma sempre all’insù fino a 13 mila 909,03 euro con un aumento totale di 668,92 euro e percentualmente di un più 5,052; i ‘Nuovi pendini’ passano da un costo di 264 mila 035,48 euro a 276 mila 036,71 euro per una spesa in eccesso di poco superiore ai 12 mila 001,23 euro ed una percentuale del 4,545 in più; la ‘Sabbiatura e verniciatura’ fanno, invece, impressione perché svettano come l’aumento maggiore tra tutti, passando da 374 mila 314,25 euro a 523 mila 519,60 euro per una levitazione dei costi pari a 149 mila 205,35 euro ed un più in percentuale del 39,861; infine altro ‘Parapetto ed opere accessorie’ passano da 41 mila 968,69 euro a 71 mila 970,18 euro per un aggravio di 30 mila 001,49 euro ed un oltre costo pari al 71,485 %. A tali somme lo ricordiamo vanno sottratte le varianti al ribasso che bilanciano l’aumento totale dei costi fino alla somma di 296 mila 725,92 euro.

DOPO IL TGR ARRIVA ANCHE STRISCIA LA NOTIZIA – Qualche giorno fa ha fatto capolino sul ponte anche il tg satirico di Canale 5, con Stefania Petyx ed il suo bassotto, ultimo palcoscenico televisivo in ordine di apparizione dopo che anche la testata giornalistica regionale siciliana della Rai aveva realizzato un servizio mandato in onda nell’edizione delle 14.

IL DEPUTATO ALL’ARS, TANCREDI: “IO L’AVEVO DETTO” – “Nel corso dell’incontro che abbiamo avuto nei mesi scorsi al Libero Consorzio Comunale di Trapani – dichiara a Tp24.it il deputato regionale di ‘Attiva Sicilia’, Sergio Tancredi – avevo detto già che i costi sarebbero aumentati, ma subito la responsabile del procedimento per conto dell’ex Provincia, l’ingegnere Patrizia Murana, mi assicurò che non sarebbe successo”.

Alessandro Accardo Palumbo

www.facebook.com/AlessandroAccardoPalumbo