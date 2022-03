Torna l'ora legale e le giornate si allungano. Ecco quando spostare le lancette

22/03/2022 04:00:00

Si allungano le giornate. Ma si perde un'ora di sonno. E' arrivato il momento dell'ora legale.

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 è previsto il passaggio dall'ora solare all'ora legale, una prassi che torna regolarmente in questo periodo dell'anno. Gli orologi che richiedono un intervento manuale andranno dunque spostati in avanti di un'ora, dalle 2:00 alle 3:00. Nell'immediato si dormirà un po' di meno, ma in compenso il nuovo regime orario consentirà di sfruttare fino a tardi la luce del sole, complice anche il progressivo allungamento delle giornate portato in dote dalla bella stagione.

L'ora legale resterà in vigore fino all'ultimo weekend di ottobre: tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 le lancette faranno marcia indietro di 60 minuti, segnando così il ripristino dell'ora solare.