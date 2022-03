23/03/2022 08:11:00

Maxi operazione antidroga. Chi sono gli arrestati in provincia di Trapani

Ci sono anche un alcamese e un custonacese tra gli arrestati della maxi operazione anti droga di ieri tra il trapanese e il palermitano e il torinese. L’operazione, coordinata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia, è stata compiuta tra il capoluogo, Balestrate, Borgetto, Alcamo, Custonaci e Giaveno, nel Torinese.

Ad Alcamo è stato arrestato Ignazio Impellizzeri di 65 anni mentre a Custonaci Pietro Berri di 56 anni. Il blitz che ha smantellato una organizzazione dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana ha portato in carcere nove persone e due sottoposte ad obbligo di dimora. Gli altri arrestati sono Pietro Orlando di 65 anni, originario di Balestrate e residente a Sant'Ambrogio di Torino; Santo Daniele Salvaggio di 41, che abita a Partinico; Roberto Alestra di 54 anni, residente a Balestrate; Giovanni Modica di 67, residente a Balestrate; Giacinto D’Angelo di 52 anni e Salvatore Russo di 51, entrambi residenti nel capoluogo. Il provvedimento è stato notificato in cella al palermitano Giuseppe Lombardo di 50 anni, detenuto a Pagliarelli. Obbligo di dimora nel comune di residenza per Vincenzo Scalici di 46 anni, residente a Balestrate, e Gino Tornetto di 57, che abita a Borgetto.

Nell’operazione sono rimasti coinvolti altri tre indagati, Alfonso Scalici, balestratese di 70 anni, detenuto e vicino ad ambienti criminali e ritenuto il promotore dell’attività di spaccio. Finito in manette due anni fa quando venne scoperto un tentativo di omicidio ai danni di un uomo che aveva comprato una partita di droga non saldando il debito di 45mila euro. Le indagini, iniziate nel 2019 hanno, hanno preso spunto da un incendio nello stabilimento balneare di Balestrate «Le Vele». Due criminali gestiti da Pietro Orlando e Alfonso Scalici, si sarebbero occupati di piazzare cocaina e marijuana sul mercato. Gli inquirenti tramite le intercettazioni hanno registrato anche una estorsione ai danni di un uomo che non aveva pagato alcune dosi di droga.