Covid in Sicilia, 5.491 nuovi positivi nell 24 ore. 19 i decessi

26/03/2022 20:00:00

Stabile il numero dei nuovi positivi in Sicilia. Sono 5.491 su 36.985 tamponi processati e l'indice di positività scende al 14,8%.

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.495 i nuovi casi su 36.329 tamponi e il tasso di positività era al 15%. Sono 19 i decessi e 11.471 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-5 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-4). La Sicilia è al sesto posto nella classifica per numero di casi.



A livello provinciale Palermo registra 761 casi, Catania 796, Messina 1.340, Siracusa 492, Trapani 614, Ragusa 400, Caltanissetta 378, Agrigento 674, Enna 310.

Nel Paese sono 73.357 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 75.616. Le vittime sono invece 118, ieri erano state 146. Sono 1.254.383 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 8.102 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.304.111 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.700. I dimessi e i guariti sono 12.891.028, con un incremento di 66.396 rispetto a ieri.