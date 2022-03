Covid, oggi l'Italia in zona bianca. In Sicilia giù l'indice di positività, ma aumentano i ricoveri

28/03/2022 06:00:00

Come ogni fine settimana calano i contagi Covid in Italia, diminuiscono anche i decessi, mentre sono ancora in risalita le ospedalizzazioni sia in terapia intensiva che in reparto. In Sicilia scende l'indice di positività, ma aumentano, come del resto nel Paese, i ricoveri.

Da oggi, tutta l'Italia in zona bianca. Anche la Sardegna dunque passa nella fascia di minor rischio. Intanto, ci si avvicina alla fine dello stato d'emergenza con il Paese che si prepara a una nuova fase con nuove misure e regole, qui quelle per non contagiarsi con Omicron2, che è la variante ormai dominante nel nostro Paese.

I dati siciliani

Diminuisce il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, mentre aumenta quello dei ricoverati. Sono 4.346 i nuovi casi registrati nell'isola nelle ultime 24 ore su 31.260 tamponi processati e l'indice di positività è del 13,9% (ieri era al 14,8%), per il secondo giorno consecutivo in discesa. Sono questi i dati del bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.491 su 36.985 test. I ricoveri sono in aumento: 26 in più in regime ordinario e 3 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 decessi (ieri 19), sempre riferiti ai giorni precedenti.

Sono 229.157 gli attuali positivi al Covid nell'Isola, di cui 928 ricoverati in regime ordinario, 65 in terapia intensiva e 228.164 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 712.626, mentre i decessi a 9.987. Da inizio pandemia sono state 951.770 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia.

I dati nelle nove province - A Palermo sono stati registrati 1.425, a Catania 676, a Messina 1.075, a Siracusa 375, a Ragusa 405, ad Agrigento 503, a Trapani 456, a Caltanissetta 307 e ad Enna 189.

I dati nel trapanese

Sono 10.002 gli attuali positivi al Covid-19 nel Trapanese ( ieri erano 10.397). Si registrano, purtroppo, sei nuove vittime che portano il totale dall'inizio della pandemia a 605. Sono questi i dati di oggi, 27 marzo 2022, comunicati dall'Asp di Trapani, che vedono 70.729 guariti totali (+861 rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri, in terapia intensiva 0 (+0 rispetto a ieri), sono 13 in semi-intensiva attuali: (+2 rispetto a ieri), mentre sono 60 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria (+0 rispetto a ieri). Ricoverati in RSA e Covid Hotel: 20 (+2 rispetto a ieri)

Qui di seguito gli attuali positivi nei 25 comuni della provincia: Alcamo 1.561, Buseto Palizzolo 43, Calatafimi Segesta 174, Campobello di Mazara 342, Castellammare del Golfo 296, Castelvetrano 824, Custonaci 86, Erice 375, Favignana 60, Gibellina 83, Marsala 2.402 (-29, ieri erano 2.431), Mazara del Vallo 980, Misiliscemi 2, Paceco 150, Pantelleria 209, Partanna 395, Petrosino 245, Poggioreale 23, Salaparuta 29, Salemi 222, San Vito Lo Capo 49, Santa Ninfa 210, Trapani 1.001, Valderice 129, Vita 112.

Quarantena Covid, il ministero "l'isolamento di sette giorni resta anche dopo il 1° aprile"

Quarantena, anche dal primo aprile resta l'isolamento di sette giorni per i positivi al Covid. Lo rende noto il ministero della Salute specificando che l'indicazione di attendere i 7 giorni o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni per chi è positivo, viene confermata così come previsto nella circolare già in vigore.

Il decreto che introduce nuove regole per il contenimento del Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che la cessazione del regime di isolamento sia legato all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. Dal ministero della Salute si apprende che l'indicazione di attendere i 7 giorni o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni per chi è positivo, viene confermata così come previsto nella circolare già in vigore.



Isolamento, quando si può uscire secondo il decreto

«La cessazione del regime di isolamento - si legge all'articolo 4 del testo pubblicato in Gazzetta ufficiale - consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati».

Il testo rimanda al primo comma dello stesso articolo, secondo il quale l'isolamento deve durare «fino all'accertamento della guarigione» per il quale, appunto, serve solo un test negativo che poi andrà trasmesso «con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento».

Le regole per i contatti

Con il nuovo decreto Covid stop anche alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid, anche per i non vaccinati: dovrà restare in autoisolamento solo chi ha contratto il virus mentre chiunque abbia avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza, indossando la mascherina Ffp2. Non ci sarà più quindi distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora.

La precisazione del ministero

Restano invariate le regole sulla quarantena dei positivi e dei «contatti stretti». Gli obblighi relativi all'isolamento sono quelli della circolare emessa il 4 febbraio 2022 firmata dal direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza.

I dati nazionali

Sono 59.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato 26 marzo erano stati 73.357. Le vittime sono invece 82, in calo rispetto alle 118 di sabato. Sono 1.262.891 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 8.508 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.364.723 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.782. I dimessi e i guariti sono 12.943.050, con un incremento di 52.022 rispetto a sabato. Sono 384.323 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Sabato erano stati 504.185. Il tasso di positività è al 15,5%, in crescita rispetto al 14,5% di sabato. Sono 464 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più di sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.181, ovvero 158 in più rispetto a sabato.