Covid. Risale il tasso di positività in Sicilia. Si inizia a parlare di quarta dose

30/03/2022 06:00:00

A due giorni dalla fine dello stato di emergenza i contagi in Italia tornano a sfiorare i 100 mila casi in un giorno. In Sicilia siamo oltre i 6600 solo ieri.

Mentre, come nelle previsioni, sale il dato dei ricoveri. Tutto previsto, ma per gli esperti siamo nel plateau, cioè in una fase di stallo della curva dei nuovi casi alla quale seguirà una discesa. Un colpo di coda del Covid? Per questa stagione è probabile, ma sempre più esperti dicono che il Covid non passerà così facilmente. E se oggi è Omicron 2, domani sarà un’altra variante. Nel frattempo è importante capire anche cosa si muove sul fronte vaccini.

“Siamo in una fase nuova grazie ai vaccini. Abbiamo messo alle spalle le misure restrittive degli anni precedenti proprio grazie a questo altissimo livello di vaccinazione”. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Consiglio dei ministri europei della Salute.

“Penso che sia arrivato il momento di discutere insieme, a livello europeo, su come affrontare le prossime settimane e, in modo particolare, lavorare per avere una posizione univoca su tempi e fasce generazionali a cui somministrare la quarta dose” ha aggiunto Speranza.

Tutto ciò mentre dall’altro capo dell’oceano la Food and Drug Administration, l’agenzia del farmaco americano, ha autorizzato una quarta dose di vaccino Pfizer contro il coronavirus per le persone di età pari o superiore a 50 anni.

La decisione dell’agenzia Usa nasce dalla preoccupazione che la variante BA.2 guadagni ancora terreno e diventi dominante in poche settimane come accaduto in Cina ed Europa.



La FDA ha preso la decisione senza consultare il comitato indipendente di esperti dei vaccini, che avrebbe dovuto riunirsi il 6 aprile: una decisione rara, ma che è stata più volte utilizzata durante la pandemia per rispondere all’emergenza.

Pfizer, in una dichiarazione martedì, ha affermato che la FDA ha anche autorizzato un secondo vaccino di richiamo per le persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno un sistema immunitario compromesso.



I dati siciliani

Sono 6.628 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 37.411 tamponi processati.

Ieri i nuovi positivi erano 900.

Il tasso di positività sale al 17,7% ieri era al 7,2%.

L'isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 225.505 con un decremento di 512 casi. I guariti sono 7.958 mentre le vittime sono 31 portano il totale dei decessi a 10.026.

Sul fronte ospedaliero sono 1.040 ricoverati con 21 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 58, due in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.802 casi, Catania 1.062, Messina 999, Siracusa 623, Trapani 807, Ragusa 643, Caltanissetta 539, Agrigento 867, Enna 135.

La situazione in provincia di Trapani

Sono 1.201 i nuovi casi, ieri erano 171, si registrano due nuove vittime per un totale di 608 dall'inizio della pandemia e 1.002 negativizzati (ieri 571). Sono invece 9.798 gli attuali positivi (ieri erano 9.601), di questi, 9.060 sono gli asintomatici (ieri erano 8.904). Questo secondo quanto risulta all'Asp di Trapani.

I cittadini della provincia che hanno avuto il Covid e che sono guariti sono 72.302 (ieri erano 71.300).

Sul fronte ospedaliero, sono zero in terapia intensiva, 13 in terapia semi-intensiva (ieri 12), 60 in degenza ordinaria (erano 59), 19 in Rsa Covid hotel (ieri 20). 349 sono i tamponi molecolari e 1.632 tamponi per la ricerca dell'antigene.

Questi i dati dei positivi nei 25 comuni trapanesi. 2.335 positivi a Marsala (ieri 2.238), 1.589 ad Alcamo (1.570), 1.016 a Trapani (954), 966 a Mazara del Vallo (931), 759 a Castelvetrano (779), 351 a Partanna (370), 383 ad Erice (362), 329 a Campobello di Mazara (343), 302 a Castellammare del Golfo (296), 187 a Salemi (219), 208 a Petrosino (211), 199 a Santa Ninfa (200), 210 a Pantelleria (205), 176 a Calatafimi Segesta (176), 174 a Paceco (149), 135 a Valderice (122), 110 a Vita (113), 87 a Custonaci (80), 71 a Gibellina (80), 59 a Favignana (62), 58 a San Vito Lo Capo (47), 46 a Buseto Palizzolo (44), 25 a Salaparuta (26), 21 a Poggioreale (22), 2 a Misiliscemi (2).



Il virus in Italia

Sono 99.457 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 30.710.

Le vittime sono invece 177, in aumento rispetto alle 95 di ieri.

Sono 1.266.878 le persone attualmente positive al Covid, con un incremento di 12.822 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.496.579 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.054. I dimessi e i guariti sono 13.070.647, con un incremento di 87.297 rispetto a ieri.

Sono 660.708 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 211.535. Il tasso di positività è al 15%, in aumento rispetto al 14,5% di ieri. Sono 487 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.740, ovvero 244 in più rispetto a ieri.