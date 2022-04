A San Vito torna "A tutto sport"

01/04/2022 20:30:00

Sarà ancora una volta San Vito Lo Capo la location che ospiterà la manifestazione sportiva dilettantistica “A tutto sport – I giovani e i giochi all’aperto” organizzata dall’associazione “Kubo Eventi” - presieduta da Giacomo Mineo - e con il patrocinio Comune di San Vito Lo Capo. Le finalità non cambiano: la promozione degli sport giovanili minori e la destagionalizzazione del turismo.

«Abbiamo incrementato la durata dell’evento e gli sport per rendere sempre più completata la nostra manifestazione – dichiara Giacomo Mineo –, vogliamo che San Vito Lo Capo possa essere la casa dei cosiddetti sport minori. Molto, troppo spesso, questi sport non hanno la visibilità giusta e quindi si perdono in una sottocategoria che non gli permette di emergere: noi vogliamo rendere protagoniste tutte quelle ASD che giornalmente lavorano nel territorio regionale della Sicilia. Un progetto nato in collaborazione con l’Amministrazione di San Vito, che ringrazio, e con il contributo di centinaio di atleti. Infine, per la prima volta, quest’anno si svolgerà anche un torneo interforze».

Il Villaggio dello Sport sarà allestito in via Faro, nella zona dei campetti sportivi ed in spiaggia.

La terza edizione si arricchisce di altre discipline: equitazione con evento barrell, evento western e ippoterapia; cinofilia con agility dog, addestramento ed education. Evento clou con la danza sportiva, disciplina hip hop, raduno nazionale.

Nei campetti si svolgerà: scherma, pattinaggio a rotelle, danze sportive, tennis, boxe, kick boxing, braccio di ferro, tennis da tavolo e twirling. In spiaggia, invece, agility dog, campionato di barrell on the beach racing di ippica, tiro alla fune.

Per la giornata di apertura il 21 aprile è prevista la partecipazione della Guardia Costiera, l’Arma dei Carabinieri e l’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, Società Cani da Salvataggio.

La manifestazione ha lo scopo di promuovere le discipline sportive “minori”, meno popolari tra i giovani e poco pubblicizzate dai media, ma che svolgono un ruolo importante per migliaia di ragazzi che partecipano alle gare, agli allenamenti con tanto sacrificio, anche delle loro famiglie, senza dimenticare i presidenti ed i dirigenti delle ASD che si prodigano per organizzare eventi, tra mille difficoltà a causa della ristrettezza economica.

«A Tutto Sport inaugura la nuova stagione di eventi a San Vito Lo Capo .- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino -. È la manifestazione che vede protagonisti i giovani, che mette in risalto le loro performance sportive, che regala emozioni e sano divertimento in uno scenario meraviglioso a pochi passi dal mare. Questa Amministrazione investe negli sport e nelle attività outdoor perché ritiene che il nostro territorio sia il luogo ideale in cui praticarle, in tutte le stagioni. La presenza, a fine aprile, di centinaia di atleti sarà una prima, importante, occasione di ripartenza per i nostri operatori turistici dopo lo stop invernale e due anni di emergenza sanitaria».

L’evento è organizzato in collaborazione con la Editori Trapanesi, la Cooperativa Badia Grande, la Società Mediterranea Medici Sportivi, la Us Acli Trapani e il Conad “La porta di San Vito”.