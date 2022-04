Il podcast "L'Isola di Matteo" in finale agli Italian Podcast Awards 2021

04/04/2022 17:00:00

Il podcast “L'isola di Matteo”, realizzato dai giornalisti Giacomo Di Girolamo e Matteo Caccia con Luca Micheli per “Audible” è in finale agli Italian Podcast Awards 2021. Il podcast è in nomination per la categoria Migliore Podcast Talk, per la categoria Migliore Podcast Interviste e la categoria Sound Design.

La prima edizione degli Italian Podcast Awards si svolgerà il 30 aprile 2022, presso il Teatro Carcano di Milano, qui verranno premiati i migliori creatori di podcast con il premio “Ilpod“.

Il primo riconoscimento dedicato ai podcast italiani, è stato creato dai fondatori di “Tlon”, Andrea Colamedici e Maura Gancitano, che si sono appassionati di podcast creandone anche uno intitolato “Scuola di Filosofia” per Audible, con lo scopo di potenziare la diffusione delle politiche europee.

Saranno venti le categorie in gara: dai migliori podcast documentari a quelli del podcast true crime, dai migliori podcast green a quelli di divulgazione; inoltre, sarà presente la categoria per i miglior podcast low o no-budget e per i podcast con la migliore immersione sonora.

La giuria sarà composta da venti professionisti del mondo del podcasting, che ha selezionato e nominato cinque podcast per ogni categoria. Tutti i podcast candidati parteciperanno anche alla votazione del pubblico online che decreterà il vincitore del Premio del Pubblico, mentre il Premio podcast dell’anno sarà scelto tra i vincitori di ogni categoria.

Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore, dirige le testate Tp24 e Rmc101, ha realizzato il podcast "L’Isola di Matteo", ha scritto “Matteo Messina Denaro-L’invisibile”, "Contro l'antimafia", "Dormono Sulla Collina" e "Gomito di Sicilia".

Matteo Caccia è un attore teatrale e conduttore radiofonico italiano. Ha lavorato e lavora per Radio2, Rai2 e Radio24, ha realizzato oltre all’Isola di Matteo anche il podcast "La piena - il meccanico dei Narcos".

Luca S. Micheli, regista radiofonico, sound designer e autore, compone sigle e musica per la radio, tv e podcast.