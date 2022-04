Covid, in Sicilia calano i nuovi casi (ma perché si fanno pochi tamponi ...) 

18/04/2022 19:51:00

Sono 1.355 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 9.161 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 3.787. Il tasso di positività scende al 14,7% mentre ieri era al 16,2%. Un calo prevedibile visto le giornate festive, basti pensare che ieri i tamponi erano stati 28.778, circa tre volte più di oggi.

L'isola è oggi al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 132.186 con un incremento di 566 casi. I guariti sono 995 mentre le vittime sono 3 portano il totale dei decessi a 10.367. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 898, 9 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 49, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 369 casi, Catania 244, Messina 280, Siracusa 114, Trapani 186, Ragusa 85, Caltanissetta 126, Agrigento 135, Enna 25.