Cosa sono le criptovalute e perché hanno così tanto successo?

22/04/2022 12:51:00

In materia economica, uno degli argomenti di maggiore interesse al giorno d’oggi è quello delle criptovalute. Ma cosa sono davvero? E perché hanno riscosso tanto successo? Innanzitutto, una criptovaluta è una moneta di scambio, proprio come l’euro o il dollaro. A differenza delle valute tradizionali però, le criptovalute non esistono in forma fisica, e dunque non hanno un corrispettivo in contanti, ma solo in forma digitale. Ciò vuol dire che l’esistenza della criptovaluta si verifica solo come scambio di dati fra computer. Inoltre, una fondamentale differenza tra le due diverse monete sta anche nel controllo e nell’emissione delle stesse. Infatti, le monete tradizionali vengono emesse dai governi e dalle banche centrali: l’euro dalla BCE (Banca Centrale Europea); il dollaro dalla Federal Reserve Bank. La criptovaluta, al contrario, è totalmente decentralizzata e dunque esente dal controllo di qualsiasi supervisione o intermediario istituzionale: la gestione di queste monete risiede in un protocollo Internet peer-to-peer.



La criptovaluta per eccellenza: il Bitcoin

Il Bitcoin è la criptovaluta più conosciuta, oltre che la prima ad essere stata creata. Come ricorda il sito specializzato Bitcoin profit, la prima transazione completata in Bitcoin risale infatti al 12 gennaio 2009 e la sua creazione risale all’anno precedente. L’ideatore della nuova moneta digitale è conosciuto con il nome di Satoshi Nakamoto, personaggio misterioso – o probabilmente, un gruppo di persone – di cui tutt’oggi non si conosce la vera identità. I Bitcoin possono esistere ed essere scambiati grazie alla moderna tecnologia della blockchain. Sostanzialmente, questo meccanismo può essere descritto come un archivio digitale crittografato, condiviso da tutti i suoi utenti.



All’interno di quest’enorme banca dati sono registrate tutte le transazioni completate di Bitcoin, a partire dalla prima. La blockchain di Bitcoin è completamente libera, ovvero l’algoritmo che la fa funzionare è di dominio pubblico: nessuno ne detiene la proprietà o il brevetto. Inoltre, l’archivio della blockchain di Bitcoin è totalmente trasparente: per chiunque voglia, è possibile controllare quali transazioni siano avvenute, esattamente in quale momento e fra quali utenti. Un’importante precisazione riguarda questi ultimi: conosciuti anche come "address", gli utilizzatori della blockchain sono rappresentati essenzialmente da stringhe di numeri e lettere e per questo le loro transazioni vengono considerate "pseudoanonime".



A cosa è dovuto il successo delle criptovalute?

Attualmente, esistono più di 1000 criptovalute. Le valute digitali si stanno dunque guadagnando una posizione sempre più rilevante nell’economia globale. Il loro successo è sicuramente da ricollegare alla decentralizzazione di cui godono, che al contempo però non ne compromette la sicurezza. La mancanza di controlli e dunque di commissioni o tasse aggiuntive, ma anche la velocità nei tempi dei pagamenti, sono sicuramente aspetti a favore delle monete digitali. Senza contare il fatto che permettono di effettuare transazioni in modo pressoché anonimo. Inoltre, quest’ampia diffusione è da ricondurre verosimilmente anche al fatto che tutti possono investire in criptovalute: l’exchange e il trading delle cripto sono considerate valide opportunità di investimento, sia nel breve che nel lungo periodo.